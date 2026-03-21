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Зеленский: Надо понять, насколько РФ реально готова к миру

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  • 21.03.2026, 22:36
  • 4,194
Зеленский: Надо понять, насколько РФ реально готова к миру

Украинский президент рассказал о переговорах с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после сегодняшней встречи в США украинская команда продолжит завтра переговоры с американской стороной по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

«Наша команда сейчас в Америке, была уже встреча сегодня. С американской стороны - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну - войну России против Украины. Война никому не нужна. Команды продолжат общаться и завтра», - заявил президент.

Он отметил, что самое главное, что нужно - так это понять, насколько российская сторона действительно готова к реальному завершению войны и насколько РФ готова делать это честно и достойно.

«Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли. Будет еще подробный доклад команды», - резюмировал глава государства.

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