Зеленский: Надо понять, насколько РФ реально готова к миру 5 21.03.2026, 22:36

4,194

Украинский президент рассказал о переговорах с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после сегодняшней встречи в США украинская команда продолжит завтра переговоры с американской стороной по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

«Наша команда сейчас в Америке, была уже встреча сегодня. С американской стороны - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну - войну России против Украины. Война никому не нужна. Команды продолжат общаться и завтра», - заявил президент.

Он отметил, что самое главное, что нужно - так это понять, насколько российская сторона действительно готова к реальному завершению войны и насколько РФ готова делать это честно и достойно.

«Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только возросли. Будет еще подробный доклад команды», - резюмировал глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com