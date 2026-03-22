Когда люди говорят ИИ «спасибо» и «пожалуйста»?7
- 22.03.2026, 15:35
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Эксперты, изучающие взаимодействие человека с алгоритмами, провели исследование.
Привычка говорить «пожалуйста» и «спасибо» искусственному интеллекту может незаметно влиять на то, как люди воспринимают и используют технологии. К такому выводу приходят эксперты, изучающие взаимодействие человека с ИИ, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
По их мнению, вежливое обращение формирует ощущение «отношений» с системой. Пользователи начинают воспринимать ИИ не просто как инструмент, а как собеседника, наделяя его качествами, которых у него на самом деле нет — эмоциями, намерениями и пониманием.
Это может привести к росту доверия к ответам ИИ и снижению критического мышления. Люди чаще принимают его рекомендации без сомнений и начинают полагаться на него даже при принятии важных решений.
Исследователи подчеркивают, что несмотря на убедительность ответов, ИИ не обладает сознанием и не понимает смысл своих высказываний — он лишь генерирует текст на основе данных.
Особую роль играет так называемый «принцип маятника» — эффективное использование ИИ требует баланса между доверием к его возможностям и пониманием его ограничений. Чрезмерное увлечение «магией» технологий может привести к зависимости, тогда как излишний скепсис — к недоиспользованию их потенциала.
Эксперты отмечают, что в условиях стремительного развития ИИ важно сохранять осознанность: воспринимать его как мощный, но все же инструмент, а не как полноценного партнера по общению.