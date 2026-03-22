Стало известно, какие дроны падали в Беларуси 1 22.03.2026, 19:47

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Фото: AP

Эксперты опознали несколько типов российских беспилотников.

Благодаря опубликованным кадрам пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси в интервью командующего Николая Карпенкова «Флагшток» установил, какие именно беспилотные летательные аппараты падали в Беларуси.

Как заявлял Карпенков, в 2025 году было разминировано около 520 дронов, из них каждый третий — боевой. Особенно много таких случаев было в Гомельской области.

Происхождение этих беспилотников Карпенков не уточнил — как и то, каким образом они оказались в Беларуси.

Флагшток заметил на кадрах несколько типов дронов, которые упали на территории Беларуси и попросил эксперта опознать их. Это не только привычные «Шахеды» и их имитаторы «Герберы», которые чаще всего попадают на территорию Гомельщины при российских атаках.

Одним из них оказался российский реактивный «Герань-3» — боевой БПЛА, который РФ начала массово применять при атаках Украины в 2025 году. На кадрах видно, что он оснащен турбореактивным двигателем — скорее всего это китайский Telefly JT80.

На нем также заметно подобие люка — этот отсек может служить антенной для лучшей связи и управления, либо нести больший боевой заряд (с добавлением дополнительной боеголовки). Также он может служить дополнительным отсеком для топлива — для большей дальности и продолжительности полетов.

«Флагшток» сообщал, что такие реактивные «Шахеды» замечали в Гомельской области — было предположение, что они могли залететь в Беларусь напрямую из России.

Вероятно, произошел первый случай использования воздушного пространства Беларуси для пролета реактивного «Шахеда».

На кадрах МВД также присутствует российский беспилотник Гербера. Этот легкий дрон первоначально предназначался для создания помех для ПВО, впоследствии его стали оснащать взрывчаткой.

Очередной российский дрон, который попал на кадры, вероятно — «Пародия». Российский дрон-приманка (фальш-цель), не имеющий боевой части. Этот дрон характеризуют как более качественный аналог Герберы.

Его единственная задача — перегружать систему ПВО и отвлекать внимание, имитируя полет реальных ударных дронов (например, «Герань-2» / Shahed-236) за счет использования линз Люнеберга. Это дешевые, конструктивно примитивные аппараты, собираемые из импортных комплектующих (США, Китай, Тайвань, Швейцария).

Четвертый дрон, показанный на видео МВД, представляет собой беспилотник самолетного типа с задним расположением двигателя. Его не удалось идентифицировать, опираясь на изображения распространенных дронов России и Украины.

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