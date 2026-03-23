Статкевич о политиках-ждунах 37 Николай Статкевич

23.03.2026, 18:52

30,232

Николай Статкевич

Чудесные перемены не произойдут сами собой.

Лидер белорусской оппозиции, вышедший на свободу политзаключенный Николай Статкевич в своем Telegram-канале резко раскритиковал политиков, целью которых является не смена режима Лукашенко, а лишь имитация борьбы:

— Что касается самозваных «лидеров революции», проблема не в самозванцах, а в том, что в общенациональном масштабе лидеров протестов не было вообще. Конечно, были региональные лидеры и кандидаты протеста из той же «Народнай Грамады», активисты «Европейской Беларуси», из анархистов, из футбольных фанатов, из дворовых чатов. Были люди, которые брали на себя лидерство в конкретных ситуациях, потом те из них, которые не покинули страну, попали под преследование. Наш координатор по Пинску Николай Климович погиб в тюрьме.

Но после ареста нескольких известных человек из руководства Белорусского Национального Конгресса, общенационального управления протестами не осталось. Было техническое управление популярных телеграм-каналов — где собираться, куда идти. И люди ему подчинялись, потому что были заряжены на протест.

Но лидерства со стратегией, целями, требованиями, заботой о безопасности участников протестов не было. Даже, почему-то, людям не была доведена простая рекомендация выходить на акции в медицинских масках, что бы спасало не только от ковида, но и от репрессий.

Никто из других кандидатов и политиков не был ориентирован на протест. Там господствовали другие ориентации и цели. Однажды один аналитик очень метко заметил, что белорусская оппозиция, за редким исключением, борется не за власть, а за место в очереди за властью. С наивной надеждой, что если режим каким-то чудесным образом исчезнет, то власть получат те, кто стоит первым в той очереди.

А, чтобы получить это место, наиболее подходящий способ — поучаствовать в президентских «выборах», приобрести известность (они называют это — «раскрутиться»), какой-то рейтинг, но ни в коем случае не сесть в тюрьму. А потом, заняв почетное место в очереди, встречаться с иностранными политиками, получать поддержку и ждать, пока режим как-то сам исчезнет и их позовут на власть. Я называю таких политиков ждунами. Пример для них — одна кандидатка на «выборах» 2015 года, где она играла роль оппозиции. После «выборов» фактически признала своё поражение, на Площадь не звала и не возражала против переговоров с режимом. Только вот свою партию она так и не сообразила создать. И принимали её по всей Европе. А из Берлина даже хотели сделать её лидером всей оппозиции.

Николай Статкевич дал оценку политикам, появившимся в Беларуси на волне революции:

— Такие ждуны были и в 2020 году. Доходило до того, что идет кандидат на «выборы» и скрывает свое отношение даже к независимости, к проблемам белорусского языка, к будущим союзам Беларуси. Видимо, чтобы не связывать себе руки в будущей торговле ими, а при этом еще и лгать, что говорить об этом, согласно избирательному законодательству, запрещено.

Удивительно, что несмотря на это, он был горячо поддержан национально ориентированной интеллигенцией. Хотя, что тут удивительного — причина обычная и банальная, как и у электората Мадуро. Еще, на вопрос о его реакции на возможные фальсификации он отвечал, что уверен в том, что Ермошина правильно посчитает все голоса. Якобы ирония, а какой процент белорусов это понял в качестве иронии? Думаю, что меньшинство. Стратегия понятна — быть таким белым и пушистым на фоне страшных радикалов-националистов. А дальше по списку: раскрутиться и т. д.

Одно не учел, что ситуация другая, власть чувствует себя на бочке с порохом, боится. И от страха, чуть что, хватается за дубину. А таких «хитрых» там видят насквозь, потому что сами такие же, и в тылу не оставляют.

В результате, кандидат оказался в заключении, потому что «раскрутиться» в Беларуси сейчас разрешено только балеринам.

Поэтому, даже такой, сверх осторожный стиль не проходит. Но его пример действовал, по крайней мере, на членов команды того кандидата. У меня в Жодинском СИЗО некоторое короткое время в камере был телевизор. Я каждый вечер смотрел на российском РТР передачу, в которой часто были материалы о протестах в Беларуси.

И видел, как журналисты канала буквально искали лидера многочисленного протеста. И вот однажды они обратились к молодой женщине из команды того осторожного кандидата, которая была одним из лиц избирательной кампании Тихановской, и которая позже показала себя мужественной и достойной, с вопросом: зачем собрались тут люди.

Вот звездный час для любого политика — просто скажи общую фразу вроде «чтобы добиться настоящих выборов» и ты в глазах Беларуси и всего мира становишься единственным бесспорным лидером многотысячного протеста. Но уроки и пример руководителя ее команды были совсем другими. И она отказалась от лидерства, ответив, что «просто гуляет».

Дальше не дала себя принудительно депортировать и тоже прошла через тюремный ад. Короче, как говорил некогда Марк Аврелий: «проблема в том, что, не рискуя, мы рискуем в сто раз больше». И трудно тут не согласиться с императором-философом.

Правда, некоторые ждуны выбрали еще более осторожную стратегию — громко заявить о своей позиции и «мужественно броситься наутек». Чтобы за границей продолжать борьбу за место в очереди. Должен их разочаровать — новую власть сформируют не из вашей очереди, а те, кто уберет старую. Так бывает всегда. Но есть большая вероятность, что формировать ее будут в Москве. А претензии на лидерство в стране, которая находится под постоянной угрозой потери независимости, требуют определенной способности к самопожертвованию.

Вы представьте, что могло бы случиться с Украиной, если бы ее лидер 4 года назад сбежал из Киева.

Еще несколько слов о стратегии БНК. У нее было и слабое место. Собирать людей мы хотели на пикетах по сбору подписей по выдвижению кандидатов протеста. В знак солидарности с административно заключенным кандидатом протеста Сергеем Тихановским, которому не дали возможности даже подать документы на регистрацию в качестве кандидата, мы поддержали выдвижение его жены Светланы. Когда же Сергея освободили, мы по согласованию с ним, проводили митинги на пикетах по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской. Когда Сергея снова арестовали уже по уголовному делу, мы сделали пикеты Светланы основным местом проведения таких митингов. Хотя были и митинги на пикетах других кандидатов протеста. Количество участников митингов росло в геометрической прогрессии. Несмотря на аресты лидеров БНК, региональные лидеры, как и было задумано, продолжали организовывать митинги на пикетах Тихановской.

Мы планировали до конца июня довести количество их участников до тех 3,5%, которые исследователи считают необходимыми для победы длительного мирного протеста. Но потом случилось неожиданное. Светлана Тихановская выступила с заявлением, сказала об угрозах в ее сторону и призвала не выходить на митинги на ее пикетах, потому что эти митинги — «провокация властей». Это заявление было распространено сетью региональных видеоканалов «Страны для жизни», созданной Сергеем Тихановским, во всех значимых городах. Митинги на пикетах в регионах прервались.

К тому же, была скомпрометирована вся сеть протеста, которую мы создали. Ее региональные лидеры были не просто оскорблены и дезориентированы. Их еще сделали провокаторами власти в глазах их земляков. Должен отдать должное властям — удар по протестам был нанесен очень мощный и меткий.

Я понимал, что Светлана — человек новый и неопытный. Но я надеялся, что она сумеет просто промолчать, потому что больше от нее ничего и не требовалось. Но не смогла. Не знаю, что ее заставило пойти на это, что ей обещали, чем угрожали.

И моя доля вины есть в этом, потому что я сам сделал ей предложение выдвигаться по схеме «жена вместо мужа», которую придумал для другого человека, но из-за того, что его инициативную группу не зарегистрировали, не реализовал. Предложил по телефону, не посмотрев в глаза, не почувствовав человека.

Наши шансы на победу резко уменьшились. Дальше все переходило в привычное и нужное властям русло. Избирательная агитационная кампания, где нужно разрешение властей на митинги. А власти, почувствовав настроения общества, разрешения не давали. Ожидаемый официальный результат на выборах и эмиграция. Неожиданным для многих, но не для нас, был только массовый протест белорусов, которые не согласились с очередным обманом.

Вот тогда мы и увидели на улицах многие сотни тысяч протестующих и увидели их эффект — суматоха и растерянность властей, даже извинения. Потом были упорные, мужественные и достойные, но существенно менее многочисленные акции, которые имели моральное, политическое, историческое и международное значение, однако уже не могли привести к изменению ситуации. Потом началась властная массовая месть за пережитый страх и спровоцированная ею и примером «лидеров» массовая эмиграция. Так что «лидерство» самозванцев все же было, но только в этом.

Я так искренне рассказываю о подготовке тех событий и наших действиях потому, что это важно— понимать события и роли разных лиц и организаций в них. Чтобы не ходить по вечному кругу, каждый раз делая подобные ошибки.

Я не хочу только критиковать. В конце концов, мы показали всему миру, что есть белорусская нация, готовая бороться за свободу, что должны теперь учитывать те, кто раньше видел в нас только демографический материал для себя, а правящий режим лишен легитимности. Люди, оказавшиеся в эмиграции, организовывали акции с требованиями освобождения политзаключенных. Собирали со своих не очень крупных доходов деньги на помощь освобожденным.

Но сейчас в регионе идет война. Пришло время подготовить, обеспечить ресурсами и реализовать план решительных шагов по спасению страны от ужасных сценариев, которые нам навязывают с Востока. Способны ли на это ждуны?

Что касается событий 2020 года, то они были для меня, прежде всего, временем появления белорусской политической нации, на что я работал десятилетиями, нации достойной, мужественной. благородной и солидарной, которой восхищался весь мир.

Временем появления целого ряда новых лидеров, которые сами брали на себя инициативу, организовывали и возглавляли протесты, шли за это в заключение. Придет время и благодарная свободная Беларусь почтит их имена. Я уверен, что первые поколения руководителей свободного белорусского государства будут составлять именно эти люди.

Также Николай Статкевич обратился к сторонникам изменений в Беларуси и призвал их не быть ждунами:

— Не надейтесь на чудесные перемены сами собой, на чью-то болезнь, смерть, на Трампа с ракетами, на «Бога из машины», который некогда появлялся в древнегреческих трагедиях и решал все проблемы. Не будьте ждунами. Все придется решать самим. И необходимые для этого ресурсы у нас есть. Задача в том, чтобы объединить все эти ресурсы и эффективно воспользоваться ими. Я уже писал об этом. Возможно мои предложения показались кому-то нереалистичными, потому что были основаны на неполной информации и не учитывали предыдущий неудачный опыт. Так надо думать и работать, чтобы сделать их реальными. Потому что другого пути к освобождению и сохранению нашей страны у нас нет. И я верю, что мы сумеем, что Беларусь будет жить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com