Демократия может бить по зубам 3 Аббас Галлямов

23.03.2026, 10:34

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Аббас Галлямов

Трамп помогает сбыться прогнозу Хантингтона.

Одним из самых слабых мест демократии в глазах жителей стран третьего мира является её предполагаемая слабость. Выступая с миролюбивых либеральных позиций, пытаясь соблюдать нормы международного права, демократические страны дошли до того, что даже столь мощные из них, как США, стали всё чаще восприниматься населением развивающихся стран как «слабаки». Игнорирующие все правила и нормы агрессивные автократии же, наоборот, выглядят в смысле «силы» и «решительности» всё более убедительно. Результатом стало наблюдающееся повсеместно падение спроса на демократическую модель развития.

То, что творит сейчас на международной арене Трамп, возмущает либералов, но одновременно возвращает демократии некую эстетическую привлекательность в глазах тех, кто уважает «твёрдую руку». Демократия, оказывается, не только про права человека и социалку, она ещё и по зубам съездить может. Как гласит старая шутка: «У интеллигентного человека есть одно важное преимущество – никто не ожидает от него прямого в челюсть».

Не будем забывать, что когда речь идёт о выборе между демократическим и авторитарным путём развития, мы говорим о политическом выборе, а политика должна быть «сильной». Это ведь не правозащита, не благотворительность. Это другой жанр, со своими – вполне себе архаичными – правилами. Любой политтехнолог скажет вам, что лидер, имеющий репутацию «слабого», за редкими исключениями, никогда не выиграет выборов даже в самых либеральных странах, чего уж говорить про страны без устойчивых либеральных традиций. То же самое относится и к государствам. Парадокс «мягкой силы» заключается в том, что она не должна выглядеть слишком уж мягкой. Это должно быть нечто вроде «железной руки в бархатной перчатке».

Парадокс ещё более высокого порядка: работающий против демократии на внутриамериканской сцене Трамп, на арене международной – по крайней мере в той части, о которой я говорю, – создаёт спрос на демократию в странах третьего мира, готовя тем самым запуск новой – четвёртой, если считать по Хантингтону, – демократической волны.

В случае падения иранского режима шанс на демократизацию получит не только Иран. По репутации авторитарных режимов как «сильных» мощный удар будет нанесён повсеместно – в том числе и в России. Тем более, что там – в силу явной неспособности победить Украину, – и без того нарастает волна сомнений в силе Кремля.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

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