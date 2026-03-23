В медуниверситетах Беларуси убирают платные места 4 23.03.2026, 14:26

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Абитуриенты и их родители обсуждают неожиданные новости из медуниверситетов.

Белорусский Threads гудит. Абитуриенты и их родители обсуждают нововведение, которое может серьезно изменить правила поступления в медуниверситеты.

Все началось после дня открытых дверей. В сети появились фотографии из Минска, Гродно и Гомеля. На них в графах платного обучения по ключевым специальностям стоят прочерки или нули.

Именно это и стало поводом для слухов: платное обучение для будущих врачей могут фактически отменить.

Снимков из Витебска пока нет, но в комментариях пишут, что изменения затронули и этот вуз.

Если ориентироваться на опубликованные данные, то все выглядит масштабно.

В Белорусском государственном медицинском университете – главном профильном вузе страны – на лечебном, медико-профилактическом, стоматологическом и педиатрическом факультетах планируют набирать только на бюджет. Платные места остались лишь на фармацевтическом – всего 30.

Общий набор составит 1330 человек. Из них 782 места – целевые. При этом срок обязательной отработки для будущих врачей увеличен до пяти лет.

Похожая ситуация и в регионах.

В Гомельском медуниверситете на лечебное, медико-диагностическое и медико-профилактическое направления также планируют набирать только на бюджет. Хотя еще в прошлом году там было 45 платных мест.

В Гродно – аналогичная картина. В сети пишут: «В медуниверах убирают платные места. Теперь только можно поступать на дневное – на целевое и бюджет».

На фоне этого многие делают вывод: бюджетных мест стало больше, а значит, шанс поступить вырос.

При этом важно понимать: официальных контрольных цифр приема пока нет ни по одному вузу. Информация основана на данных, озвученных на дне открытых дверей, а окончательные цифры обычно публикуют до 1 апреля.

Но в интернете ждать не стали. Обсуждение уже разгорелось, и мнения ожидаемо разделились.

Кто-то опасается: «Если отменить платное обучение, начнется коррупция, и это будет еще дороже».

Есть и те, кто видит в этом попытку удержать будущих врачей в системе за счет обязательной отработки. Впрочем, с такой позицией согласны не все.

Многие пишут, что особого смысла в «платке» и раньше не было. Вот лишь одно из мнений: «Выпускники-платники все равно отрабатывают вместе с бюджетниками. Проще учиться бесплатно и отработать, чем платить шесть лет и делать то же самое».

Притом часть пользователей, наоборот, поддерживают возможные изменения. По их мнению, на бюджет обычно проходят более сильные абитуриенты, а значит, это может положительно сказаться на подготовке будущих врачей.

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