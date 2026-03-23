Сервис Илона Маска стал арбитром геополитики 23.03.2026, 16:29

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Starlink стали ключевым элементом военной связи.

Спутниковая система Starlink, принадлежащая SpaceX, все чаще рассматривается экспертами не просто как коммерческий сервис связи, а как важный геополитический инструмент, способный влиять на ход конфликтов и внутреннюю стабильность государств, пишет Foriegn Policy (перевод — сайт Charter97.org).

По данным аналитиков, к концу 2025 года на орбите находилось более 9 тыс. спутников Starlink, а в перспективе их число может вырасти до десятков тысяч. Сервис уже работает примерно в 160 странах и обслуживает более 10 млн пользователей, значительно опережая конкурентов.

Особое значение система приобрела в условиях военных конфликтов. После начала боевых действий в Украине в 2022 году терминалы Starlink стали ключевым элементом связи для украинских военных, обеспечивая передачу данных с дронов, координацию операций и устойчивость командования. К 2025 году Украина получила не менее 47 тыс. терминалов при поддержке западных стран.

В то же время зависимость от частной инфраструктуры создала новые риски. Сообщалось о попытках использования Starlink российскими силами, что потребовало введения дополнительных мер контроля доступа. Кроме того, решения компании о доступности сервиса в отдельных регионах напрямую влияли на военные операции, вызывая дискуссии о роли частного бизнеса в вопросах безопасности.

Похожая ситуация наблюдается в Иране, где во время протестов власти ограничивали интернет, а нелегально ввезенные терминалы Starlink позволяли распространять информацию за пределы страны. В ответ власти применяли глушение сигналов и ужесточали наказания за использование оборудования.

Эксперты отмечают, что рост влияния таких систем фактически передает часть функций государственной власти частным компаниям, что создает новые вызовы для международной политики и безопасности.

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