Глава Ferrari рассказал о сенсорных экранах и моде на кнопки 3 23.03.2026, 18:28

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Физические кнопки повышают безопасность и удобство вождения.

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья объяснил, почему автопроизводители массово перешли на сенсорные интерфейсы и почему сейчас начинается обратный тренд — возврат физических кнопок, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, сенсорные панели стали популярны прежде всего из-за экономии: их производство обходится примерно на 50% дешевле традиционных механических элементов управления. Кроме того, программирование универсального экрана проще и выгоднее, чем разработка отдельных физических переключателей для каждой функции.

Однако, как отмечает руководство Ferrari, такой подход не всегда отвечает ожиданиям водителей. Пользователи жалуются, что сенсорные элементы менее удобны и требуют большего отвлечения от дороги. В ответ компания начала возвращать физические кнопки на рулевое колесо в новых моделях, а также предлагает дооснащение для некоторых уже выпущенных автомобилей.

В Ferrari считают, что наличие тактильных элементов управления помогает выделить бренд и подчеркнуть премиальность автомобилей. В то время как массовый рынок стремится к удешевлению через унификацию экранов, производители люксовых машин делают ставку на уникальный пользовательский опыт.

Эксперты отмечают, что возвращение кнопок может повысить безопасность и удобство вождения, особенно при выполнении базовых функций без необходимости отвлекаться на меню мультимедийной системы.

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