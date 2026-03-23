Стартап в США ищет человека, который будет оскорблять искусственный интеллект 8 23.03.2026, 20:21

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Работа предусматривает оплату 800 долларов.

Американский стартап Memvid ищет человека, который в течение восьми часов на камеру будет кричать на чат-ботов, чтобы проверить их память и показать их ошибки. Работа продлится всего один день и предусматривает оплату 800 долларов.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Компания Memvid, которая разрабатывает инструменты для улучшения памяти искусственного интеллекта, объявила необычную вакансию. Кандидат должен целый рабочий день взаимодействовать с различными чат-ботами, задавать им вопросы и проверять, помнят ли они предыдущие разговоры.

В компании объясняют, что чат-боты часто выглядят умными лишь на короткое время, но быстро забывают предыдущий контекст и заставляют пользователей повторять одно и то же. Именно это и нужно продемонстрировать публично, намеренно «нагружая» их память.

Человек, которого выберут, должен фиксировать все сбои, ошибки и ситуации, когда разговор заходит по кругу. Весь процесс запишут дистанционно, а материалы могут использовать в рекламной кампании.

Вакансия временная и является частью продвижения продуктов Memvid. При этом требования к кандидатам минимальны: нужен опыт разочарования в технологиях, терпение много раз повторять одни и те же вопросы и готовность работать на камеру.

Чтобы податься, нужно заполнить короткую онлайн-форму и ответить, что именно больше всего раздражало в работе искусственного интеллекта и почему кандидат подходит для этой роли. Также заявителям предлагают протестировать чат-бот Kora и поделиться отзывом.

Kora — это чат-бот с функцией долговременной памяти, который работает на основе данных пользователя или компании и может запоминать информацию из предыдущих разговоров.

Проблема, на которую обращает внимание стартап, подтверждается исследованиями. В 2025 году обнаружили, что коммерческие чат-боты примерно на 30% хуже отвечают, когда нужно вспоминать информацию из длительных диалогов.

Сооснователь и генеральный директор Memvid Мохамед Омар сообщил, что компания пока планирует нанять только одного человека, но не исключает расширения кампании в будущем.

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