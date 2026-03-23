WSJ: Цукерберг создает ИИ-агента для работы гендиректором

WSJ: Цукерберг создает ИИ-агента для работы гендиректором5
- 23.03.2026, 21:04
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Агент уже используется для быстрого получения информации.
Американский миллиардер Марк Цукерберг создает для себя ИИ-агента, который поможет ему работать генеральным директором Meta, сообщает Wall Street Journal.
Агент уже используется для быстрого получения информации, которую обычно пришлось бы искать у нескольких сотрудников. Цукерберг, по словам собеседника издания, хочет, чтобы в будущем у каждого сотрудника Meta и за пределами компании появился свой личный ИИ-агент.
Газета отмечает, что работа над персональной нейросетью является частью стратегии компании. Сейчас ее штат насчитывает 78 тыс. сотрудников, и внедрение ИИ считается критически важным для конкурентоспособности.
Сотрудники Meta, рассказали источники WSJ, уже используют различные инструменты ИИ, включая персональные агенты вроде My Claw и Second Brain, которые могут индексировать документы, общаться с коллегами и помогать в проектах.