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Ученые создали систему моторов, которая работает как человеческие мышцы

  • 23.03.2026, 22:41
  • 2,642
Ученые создали систему моторов, которая работает как человеческие мышцы

Без сложного управления.

Исследователи из University of Bristol создали систему из простых механических моторов, которая воспроизводит работу человеческих мышц: она сама подстраивает силу под нагрузку и координирует движение без сложного управления.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Систему собрали из небольших электромоторов, деталей, напечатанных на 3D-принтере, и акриловых элементов. Она имитирует работу актомиозина — молекулярной системы, отвечающей за сокращение мышц.

В модели моторы взаимодействуют только через короткий механический контакт в специально спроектированной конструкции. Несмотря на простоту, система воспроизводит важное свойство мышц — способность привлекать больше «моторов», когда возрастает нагрузка.

Во время эксперимента устройство само организовывалось в волны движения и автоматически подстраивалось к изменениям силы. Это работает так же, как в живых мышцах, когда они увеличивают усилие при необходимости.

Исследователи обнаружили, что такая согласованная работа может возникать не только из-за сложных биохимических процессов, но и благодаря самому строению системы и механическому взаимодействию ее частей. Каждый мотор влияет на другие через общую основу, и со временем они синхронизируются.

По словам ученых, это открытие может помочь создавать более мягких и гибких роботов, которые сами подстраиваются к условиям без сложного программирования. В частности, инженеры хотят применить эти принципы для разработки искусственных мышц и систем, автоматически реагирующих на изменения.

Также исследование может помочь лучше понять, как работают мышцы человека и что влияет на их работу. Это важно для изучения старения и болезней, в частности мышечной дистрофии, и может стать основой для новых подходов в медицине.

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