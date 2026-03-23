Ученые создали систему моторов, которая работает как человеческие мышцы
- 23.03.2026, 22:41
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Без сложного управления.
Исследователи из University of Bristol создали систему из простых механических моторов, которая воспроизводит работу человеческих мышц: она сама подстраивает силу под нагрузку и координирует движение без сложного управления.
Об этом пишет издание Interesting Engineering.
Систему собрали из небольших электромоторов, деталей, напечатанных на 3D-принтере, и акриловых элементов. Она имитирует работу актомиозина — молекулярной системы, отвечающей за сокращение мышц.
В модели моторы взаимодействуют только через короткий механический контакт в специально спроектированной конструкции. Несмотря на простоту, система воспроизводит важное свойство мышц — способность привлекать больше «моторов», когда возрастает нагрузка.
Во время эксперимента устройство само организовывалось в волны движения и автоматически подстраивалось к изменениям силы. Это работает так же, как в живых мышцах, когда они увеличивают усилие при необходимости.
Исследователи обнаружили, что такая согласованная работа может возникать не только из-за сложных биохимических процессов, но и благодаря самому строению системы и механическому взаимодействию ее частей. Каждый мотор влияет на другие через общую основу, и со временем они синхронизируются.
По словам ученых, это открытие может помочь создавать более мягких и гибких роботов, которые сами подстраиваются к условиям без сложного программирования. В частности, инженеры хотят применить эти принципы для разработки искусственных мышц и систем, автоматически реагирующих на изменения.
Также исследование может помочь лучше понять, как работают мышцы человека и что влияет на их работу. Это важно для изучения старения и болезней, в частности мышечной дистрофии, и может стать основой для новых подходов в медицине.