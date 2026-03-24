Названы лучшие утренние напитки, которые не только бодрят, но и защищают мозг от старения 6 24.03.2026, 8:49

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Они намного полезнее кофе.

Не все готовы отказаться от кофе, но все больше людей ищут более безопасные альтернативы. Важно, чтобы напиток не только добавлял энергию, но и поддерживал работу мозга без резких скачков и истощения. Хорошая новость состоит в том, что такие варианты существуют, и они гораздо проще, чем кажется. ТСН рассказывает, чем заменить кофе, чтобы оставаться бодрыми в течение целого дня.

Мате

Это китайский чай, особенность которого состоит в том, что он:

дает энергию без резкого «удара», как кофе;

содержит природный кофеин в сочетании с теобромином;

улучшает концентрацию и выносливость.

Такой напиток действует плавно: вы не чувствуете резкого подъема, но нет и резкого спада. Именно поэтому его часто выбирают те, кто хочет быть стабильно продуктивным в течение дня.

Напиток из натурального какао

Обычное какао — недооцененная альтернатива кофе. Но речь идет именно о натуральном порошке, а не о сладких быстрорастворимых смесях.

Как работает какао:

содержит теобромин — мягкий стимулятор для мозга;

улучшает кровообращение, в том числе в мозге;

насыщает флавоноидами, которые защищают нейроны от старения.

Какао не перевозбуждает нервную систему как кофе, но дает ощущение ясности и легкого подъема энергии. Особенно хорошо подходит для утра или второй половины дня, когда кофе уже нежелателен.

Почему эти напитки намного лучше кофе

Оба напитка работают не через резкое стимулирования, а через поддержку организма:

не вызывают резкого падения энергии;

медленнее воздействуют на нервную систему;

содержат вещества, поддерживающие работу мозга.

Они помогают не просто проснуться, а сохранять ясность мышления в течение всего дня.

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