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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами

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  • 24.03.2026, 11:56
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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка обыграла китаянку.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Майами. В матче 1/8 финала она уверенно обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.

Поединок длился 1 час 26 минут. За это время китаянка выполнила восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Арина Соболенко отметилась четырьмя подачами навылет, одной двойной ошибкой и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Соболенко сыграет против американки Хейли Баптист.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.

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