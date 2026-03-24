Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами3
- 24.03.2026, 11:56
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Белорусская теннисистка обыграла китаянку.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Майами. В матче 1/8 финала она уверенно обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.
Поединок длился 1 час 26 минут. За это время китаянка выполнила восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Арина Соболенко отметилась четырьмя подачами навылет, одной двойной ошибкой и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Соболенко сыграет против американки Хейли Баптист.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.