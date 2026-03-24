С белоруской за рулем BMW записали покаянное видео 12 24.03.2026, 13:16

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Из-за тонировки.

Телеграм-канал Брестского УВД опубликовал видео, где водитель BMW на камеру извиняется за то, что затонировала все стекла своей машины, несмотря на законодательный запрет. Авторы ролика скрыли ее лицо и изменили голос, пишет «Телеграф».

Женщина в ролике заученными фразами говорит: «Я осознаю, что управление автомобилем с затонированными стеклами является нарушением правил дорожного движения. Я понимаю, что это создаёт опасность как для меня, так и для других участников дорожного движения».

Затем на видео видно, как женщина самостоятельно снимает тонировочную пленку с передних стекол внедорожника BMW.

Водитель пообещала в будущем «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения».

В сообщении представителей милиции же говорится, что так «очередной любитель «темных стекол» попал в поле зрения инспекторов ГАИ (Государственной автомобильной инспекции)».

«За «глухими» стеклами водитель лишает себя возможности полноценно оценивать ситуацию, подвергая опасности не только себя, но и других участников движения», – предупредили в милиции.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Беларуси разрешена тонировка (пленка, шторки) только задних боковых и заднего стекла автомобиля без ограничений по светопропусканию. А вот для передних боковых разрешено светопропускание не менее 70%. Зеркальная тонировка запрещена на всех стеклах.

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