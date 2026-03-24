Белоруска, которая водит трамвай во Вроцлаве, во время смены спасла котенка 1 24.03.2026, 13:27

4,192

Животное очень худенькое и совсем маленькое.

Белоруска Ольга в эмиграции освоила новую для себя профессию — водитель трамвая. Недавно со смены она вернулась с черным котенком.

Для его спасения потребовалось организовать небольшую операцию, а теперь белоруска думает, что делать с питомцем. О необычном рейсе она рассказала в тиктоке, пишет Most.

Утром Ольга выполняла очередной рейс по Вроцлаву, когда увидела, что между рельсами «лежит что-то непонятное».

— Я дзынькнула — и это что-то непонятное побежало, — рассказывает она.

«Непонятным» оказалось черной кошкой, которая так испугалась, что «сиганула вправо на проезжую часть» и залезла под машину.

Ольга выскочила из кабины и стала махать руками женщине, которая была за рулем автомобиля, чтобы та не двигалась. Водитель опешила, не зная, что делать. Ольге же удалось схватить животное за хвост, и она стала быстро вытаскивать его из-под машины.

— Орет, сопротивляется, шипит на меня, — описывает белоруска реакцию кошки.

Нужны имя, совет и хозяева

Вытащив животное, Ольга задумалась, что с ним делать. Взять в кабину нельзя по технике безопасности: кошка может забиться под ноги или в педали, отвлечь и спровоцировать аварию.

Удалось договориться с одной из пассажирок, чтобы она подержала кошку. Параллельно Ольга позвонила дочери (та как раз была на пути в школу) и попросила приехать и забрать животное. Она встретила трамвай как раз на той остановке, где девушке-пассажирке нужно было выходить.

Так черная кошка оказалась у Ольги дома. Животное очень худенькое и совсем маленькое — белоруска считает, что кошке четыре-пять месяцев.

— Мурчит не переставая, — описывает она.

У Ольги уже живут три кота. Пока нового питомца изолировали в переноске, но белоруска задумывается о новом доме для кошки. Знакомые советуют отдать ее в приют, но женщина пока не может решиться.

— В общем, нам нужно имя. И совет. И, может быть, новые хозяева, — заключает она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com