Белоруска, которая водит трамвай во Вроцлаве, во время смены спасла котенка

Белоруска, которая водит трамвай во Вроцлаве, во время смены спасла котенка1
- 24.03.2026, 13:27
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Животное очень худенькое и совсем маленькое.
Белоруска Ольга в эмиграции освоила новую для себя профессию — водитель трамвая. Недавно со смены она вернулась с черным котенком.
Для его спасения потребовалось организовать небольшую операцию, а теперь белоруска думает, что делать с питомцем. О необычном рейсе она рассказала в тиктоке, пишет Most.
Утром Ольга выполняла очередной рейс по Вроцлаву, когда увидела, что между рельсами «лежит что-то непонятное».
— Я дзынькнула — и это что-то непонятное побежало, — рассказывает она.
«Непонятным» оказалось черной кошкой, которая так испугалась, что «сиганула вправо на проезжую часть» и залезла под машину.
Ольга выскочила из кабины и стала махать руками женщине, которая была за рулем автомобиля, чтобы та не двигалась. Водитель опешила, не зная, что делать. Ольге же удалось схватить животное за хвост, и она стала быстро вытаскивать его из-под машины.
— Орет, сопротивляется, шипит на меня, — описывает белоруска реакцию кошки.
Нужны имя, совет и хозяева
Вытащив животное, Ольга задумалась, что с ним делать. Взять в кабину нельзя по технике безопасности: кошка может забиться под ноги или в педали, отвлечь и спровоцировать аварию.
Удалось договориться с одной из пассажирок, чтобы она подержала кошку. Параллельно Ольга позвонила дочери (та как раз была на пути в школу) и попросила приехать и забрать животное. Она встретила трамвай как раз на той остановке, где девушке-пассажирке нужно было выходить.
Так черная кошка оказалась у Ольги дома. Животное очень худенькое и совсем маленькое — белоруска считает, что кошке четыре-пять месяцев.
— Мурчит не переставая, — описывает она.
У Ольги уже живут три кота. Пока нового питомца изолировали в переноске, но белоруска задумывается о новом доме для кошки. Знакомые советуют отдать ее в приют, но женщина пока не может решиться.
— В общем, нам нужно имя. И совет. И, может быть, новые хозяева, — заключает она.