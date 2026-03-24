«Голова у кое-кого трясется вместе с генеральной линией» 1 24.03.2026, 13:56

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Успехи Лукашенко не подтверждаются никакими эмпирическими данными.

Немножко удивляюсь сейчас на то, как некоторые хорошие люди придумывают истекающему гаранту дипломатические триумфы над американцами, пишет Telegram-канал «Письма к дочери». Хотя, чему тут удивляться? У хороших людей бывает Стокгольмский синдром. А от него величие гаранта им кажется почти таким же великим, как внутри собственного гарантовского телевизора.

Правда, дипломатические победы гаранта не подтверждаются никакими эмпирическими данными. Они этими эмпирическими данными только опровергаются. Поэтому приходится придумывать конспирологические теории.

Например про то как процветание расцветет, когда гарант продаст Нежинское калийное месторождение богатому американскому дядюшке. Хотя оно, во-первых, никуда не расцветет, потому что одного месторождения на все процветание не хватит.

А во-вторых, ни один американский дядюшка пока не выражал желания его купить. Хотя кое-кто настойчиво выражал желание продать.

Или о том, как кое-кто ловко обманул американцев, убедив их снять ему санкции именно с Белинвест, а не какого-то другого банка. Потому что Белинвестбанк выдает деньги на войну. Поэтому, говорят хорошие люди, теперь кое-кто сможет заработать на войне больше денег.

Так я одну умную вещь скажу, только ты не удивляйся: если поскрести любой белорусский банк, то окажется что он выдавал, выдает и будет выдавать деньги на войну. И даже скрести особо долго не надо. Они этого практически не стесняются.

На войну работают сотни белорусских предприятий и все они получат кредиты от белорусских банков.

Поэтому в этом смысле совершенно все равно было истекающему гаранту с которого конкретно банка ему снимают санкции. И если бы кое-кто мог выбирать, он, я думаю выбрал бы себе Беларусбанк посолиднее.

Но у кое-кого и дил уже совсем не биг, и выбирать ему особо не приходится. Не из-за гуманизма же он оставил в стране освобожденных заложников и вернул литовцам их фуры. Не дождавшись, заметь, переговоров на высшем дипломатическом уровне.

А если еще, по совету Коула, кое-кто перестанет набирать новых заложников, то я вообще плохо себе представляю как его стабильность сможет это долго пережить.

Поэтому я понимаю, зачем ради своего гаранта стараются его телевизоры. Его телевизорам надо доказать, что гарант-то у них еще ого-го. Мастер дипломатических маневров и гений тонких геополитических смыслов.

Но если смотреть невооруженным телевизором глазом, то это, конечно, не очевидно. А очевидно совсем наоборот. Очевидно, что голова у кое-кого трясется вместе с генеральной линией. И не только из-за необратимых возрастных изменений.

Просто кое-кто так много маневрировал, что забрел в такие места, откуда не знает, как выйти. А ни возраст, ни здоровье, ни обновленный геополитический статус свободе дипломатических маневров уже не способствуют.

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