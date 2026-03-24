Саратовский НПЗ «Роснефти» остановился после атаки БПЛА

Саратовский НПЗ «Роснефти» остановился после атаки БПЛА2
- 24.03.2026, 14:17
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Переработка нефти прекращена.
Саратовский НПЗ «Роснефти» прекратил переработку нефти 21 марта после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли (перевод — The Moscow Times)
В ночь на субботу губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своем в телеграм-канале об ударе дронов по объектам гражданской инфраструктуры региона, не сообщив про НПЗ.
По данным отраслевых источников, с 21 марта на Саратовском НПЗ остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-6 номинальной мощностью 20.000 тонн в сутки — единственная на предприятии. Продолжительность простоя АВТ-6 может составить не менее недели.
Согласно оценке одного из технических специалистов, остановка Саратовского НПЗ могла быть вызвана нарушением процессов переработки из-за аварийного отключения электроснабжения предприятия в ночь на 21 марта.
В ходе торговой сессии 23 марта на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже предложения нефтепродуктов на базисе Саратовского НПЗ не выставлялись. В предыдущие дни продажи топлива на указанном базисе осуществлялась регулярно.
Саратовский НПЗ за 2024 год переработал 5,8 миллиона тонн нефти, что составило 2,2% от общей нефтепереработки в РФ; произвел 1,2 миллиона тонн автобензина, 1,9 миллиона тонн дизтоплива и 1 миллион тонн мазута.