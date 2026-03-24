закрыть
29 июня 2026, понедельник, 14:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Саратовский НПЗ «Роснефти» остановился после атаки БПЛА

2
  • 24.03.2026, 14:17
  • 2,254
Саратовский НПЗ «Роснефти» остановился после атаки БПЛА

Переработка нефти прекращена.

Саратовский НПЗ «Роснефти» прекратил переработку нефти 21 марта после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли (перевод — The Moscow Times)

В ночь на субботу губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своем в телеграм-канале об ударе дронов по объектам гражданской инфраструктуры региона, не сообщив ‌про НПЗ.

По данным отраслевых ‌источников, с 21 марта на Саратовском НПЗ остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-6 номинальной мощностью ‌20.000 тонн в сутки — единственная на предприятии. Продолжительность простоя АВТ-6 может составить не ‌менее недели.

Согласно оценке одного из технических специалистов, остановка Саратовского НПЗ могла быть вызвана нарушением процессов переработки из-за ‌аварийного отключения электроснабжения предприятия в ночь на 21 марта.

В ходе торговой сессии 23 марта на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже предложения нефтепродуктов на базисе Саратовского НПЗ не выставлялись. В предыдущие дни продажи топлива на указанном базисе осуществлялась регулярно.

Саратовский НПЗ за 2024 год переработал 5,8 ‌миллиона тонн нефти, что составило 2,2% от ‌общей нефтепереработки в РФ; произвел 1,2 миллиона тонн автобензина, 1,9 миллиона тонн дизтоплива и ‌1 миллион тонн мазута.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра