закрыть
29 июня 2026, понедельник, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси частично ограничат интернет

3
  • 24.03.2026, 15:31
  • 7,434
В Беларуси частично ограничат интернет

На День Воли.

В Беларуси с 24 по 26 марта будет ограничен доступ к виртуальному хостингу с территорий за пределами страны. Об этом предупредили клиентов белорусские хостинг-провайдеры, копия уведомления имеется в редакции «Зеркала».

«Согласно распоряжению Оперативно-аналитического центра, с 20:00 24 марта до 08:00 26 марта 2026 года белорусские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу из-за границы», — отмечается в сообщении.

Ограничительные меры связаны с «угрозами для объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их помощью».

При этом ограничения коснутся не всех сайтов, а только тех, кто пользуется услугой «виртуальный хостинг», то есть в основном небольших сервисов и инициатив.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра