В Беларуси частично ограничат интернет 3 24.03.2026, 15:31

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На День Воли.

В Беларуси с 24 по 26 марта будет ограничен доступ к виртуальному хостингу с территорий за пределами страны. Об этом предупредили клиентов белорусские хостинг-провайдеры, копия уведомления имеется в редакции «Зеркала».

«Согласно распоряжению Оперативно-аналитического центра, с 20:00 24 марта до 08:00 26 марта 2026 года белорусские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу из-за границы», — отмечается в сообщении.

Ограничительные меры связаны с «угрозами для объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их помощью».

При этом ограничения коснутся не всех сайтов, а только тех, кто пользуется услугой «виртуальный хостинг», то есть в основном небольших сервисов и инициатив.

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