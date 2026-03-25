NASA планирует базу на Луне 25.03.2026, 13:46

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Бюджет составляет около 20 миллиардов долларов.

NASA объявило о масштабной перестройке своей лунной программы «Артемида». Агентство отказалось от планов создания орбитальной станции вокруг Луны и намерено направить ресурсы на строительство базы на ее поверхности стоимостью около $20 млрд, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что новая стратегия позволит ускорить возвращение человека на Луну и опередить Китай, который планирует высадку астронавтов к 2030 году.

Проект предполагает расширение миссий, запуск дронов и подготовку к использованию ядерной энергии на поверхности Луны. Одновременно NASA планирует к 2028 году отправить к Марсу аппарат с ядерной энергетической установкой — Space Reactor 1 Freedom. Он должен продемонстрировать новые технологии и обеспечить условия для исследования Красной планеты.

Отказ от станции Lunar Gateway ставит под вопрос участие международных партнеров, включая Европейское космическое агентство, а также Японию и Канаду, ранее вовлеченных в проект.

Центральным элементом программы остается разработка лунных посадочных модулей. Компании SpaceX и Blue Origin, основанные Илоном Маском и Джеффом Безосом, отстают от графика. В NASA заявили, что выберут тот модуль, который будет готов первым.

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