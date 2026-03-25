ИИ-ассистент возглавит штаб Марка Цукерберга

ИИ-ассистент возглавит штаб Марка Цукерберга5
- 25.03.2026, 16:05
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Новый инструмент не требует зарплаты, отпусков или сна.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг создает персонального ИИ-агента, который будет выполнять роль «главы штаба» и помогать ему в управлении задачами. Система сможет быстро находить информацию и отвечать на запросы, избавляя от необходимости обращаться к сотрудникам, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).
Новый инструмент не требует зарплаты, отпусков или сна, однако нуждается в доступе к данным пользователя, чтобы эффективно функционировать. Проект отражает более широкую стратегию компании по трансформации в компанию, где искусственный интеллект встроен во все процессы.
Meta активно продвигает использование ИИ-ассистентов среди своих сотрудников. В компании, где работают около 78 тысяч человек, сотрудники разрабатывают и применяют собственные ИИ-инструменты для выполнения рабочих задач. Среди них — внутренние агенты, способные анализировать переписки, работать с файлами и взаимодействовать с ИИ-агентами других сотрудников.
Также внутри компании существует система, где персональные ИИ-агенты могут обмениваться сообщениями между собой. Это часть экспериментов Meta по повышению эффективности и ускорению рабочих процессов.
Цукерберг ранее заявлял инвесторам, что цель внедрения ИИ — повысить продуктивность, упростить организационную структуру и сделать работу сотрудников более эффективной и менее бюрократизированной.