ЕС выделит 115 млн евро на разработку оборонных технологий 1 25.03.2026, 21:14

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Европа должна быть готова к войнам завтрашнего дня, заявили в Брюсселе.

Европейский Союз намерен ускорить разработку инновативных оборонных технологий и направит на эти цели 115 млн евро. Новую программу финансирования под названием Agile представил в среду, 25 марта, в Брюсселе комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, передает DW.

В настоящее время претерпевают «кардинальные изменения» способы ведения боевых действий, поэтому вооруженным силам необходимы «новые технологии, быстрые поставки и высококонкурентные цены», чтобы быть «умнее и быстрее противников», пояснил он. «Мы должны быть готовы побеждать в войнах завтрашнего дня, а не только в войнах вчерашнего», - подчеркнул Кубилюс.

В свою очередь комиссар ЕС по технологиям Хенна Вирккунен отметила, что программа Agile направлена на то, чтобы сблизить «самые креативные технологические компании» Европы с оборонной промышленностью. В ее рамках предполагается ускорить разработку и тестирование оборонных инноваций и их вывод на рынок.

В рамках пилотного этапа будут профинансированы 20-30 проектов, на каждый из которых будет выделено 1-5 млн евро. В качестве примера в Еврокомиссии назвали технологии искусственного интеллекта, квантовые технологии и беспилотники. При этом основной акцент будет сделан на малые и средние компании и стартапы из стран ЕС, Европейской зоны свободной торговли и Украины.

Предполагается, что процесс утверждения проектов будет «беспрецедентно коротким» - всего 4 месяца, а внедрение новых технологий в вооруженные силы должно занять 1-3 года.

Программа будет финансироваться из бюджета ЕС. Предложение Еврокомиссии должно быть утверждено Советом ЕС и Европейским парламентом, а старт программы запланирован на начало 2027 года.

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