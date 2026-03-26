Физики: Чудо-материалы могут сделать объекты «невидимыми» 26.03.2026, 16:58

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Фото: popularmechanics.com

В свою очередь технологию 6G реальностью.

Новое исследование показывает, что напечатанные на 3D-принтере метаповерхности могут создавать плащи-невидимки, которые принимают любую форму. Помимо скрытности, эти метаповерхности могут произвести революцию в беспроводной связи, включая высокоэффективные антенны для будущей технологии 6G, пишет «Фокус».

Не секрет, людям, нравится идея возможности стать невидимыми. Но сейчас «плащи-невидимки» могут сделать объект физически невидимым, но не для человеческих глаз, а для передовых радиолокационных систем. Как правило, такой низкий уровень радиолокационной заметности достигается за счет инженерных решений.

Например, истребитель F-35 использует угловатый фюзеляж поглощающие покрытия для уменьшения своей радиолокационной заметности. Аналогичным образом, бомбардировщик B-21 Raider использует передовые радиолокационно-поглощающие материалы и электронные помехи, чтобы оставаться незамеченным. Теперь физики предполагают, что достижения в области 3D-печати и метаповерхностей помогут создать новое поколение «плащей-невидимок», способных принимать любую форму.

Метаматериалы — это искусственные материалы, созданные для обладания необычайными свойствами, а метаповерхности представляют собой их двумерные аналоги. За счет инженерных параметров можно определять необходимые амплитудные, фазовые и поляризационные функции метаповерхностей.

По мнению авторов исследования, существует два основных способа уменьшения радиолокационной заметности:

- поглощение входящих радиолокационных волн для уменьшения отражения электромагнитных волн от цели;

- рассеивание падающих радиолокационных волн для уменьшения энергии отраженных волн, которые могут быть обнаружены радаром.

Поскольку метаповерхности обладают способностью управлять электромагнитными волнами, они стали центральным элементом в разработке «плащей-невидимок» следующего поколения. Проблема в том, что их сложно изготавливать, поскольку обычно приходится соединять несколько метаповерхностей, что делает сложным и дорогостоящим придание им сложных форм. Вот тут-то и приходит на помощь 3D-печать. В последнее время стремительный прогресс технологии 3D-печати сделал возможность создания трехмерных метаповерхностей реальностью.

Физики говорят, что благодаря необходимой фазовой компенсации для любого падающего света, при облучении под любым углом свет может отражаться обратно под тем же углом, как если бы световая волна подвергалась зеркальному отражению от плоскости, что позволяет достичь радиолокационной незаметности.

Конечно, такой материал может иметь огромное количество применений в других областях. Авторы исследования считают, что метаповерхностные антенны, такие как те, что используются в технологиях беспроводной связи, включая будущую технологию 6G, могут обладать высоким коэффициентом усиления и широким частотным диапазоном, одновременно изменяя форму лучей 6G в режиме реального времени.

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