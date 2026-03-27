Дроны поразили авиазавод в Смоленске 6 27.03.2026, 8:47

Там производятся самолеты военного назначения.

Поздно вечером 26 марта и после полуночи жители нескольких областей России жаловались на звуки взрывов. Появилась информация о поражении ряда объектов в Ленинградской и Смоленской областях РФ.

В частности в Смоленской области дроны поразили местный авиационный завод, на котором изготавливаются в том числе самолеты военного назначения. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

«Наши дроны нанесли удар по Смоленскому авиационному заводу. Атака на Смоленск продолжается», — отметил Андрющенко.

Эту информацию также подтверждают OSINT-каналы. Украинские военные на момент публикации не предоставляли данных о возможном поражении авиационного завода.

Стоит заметить, что на Смоленском авиационном заводе занимаются производством и модернизацией военных самолетов, в частности штурмовиков Су-25. Также там осуществляют капитальный ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, что позволяет россиянам сохранять боеспособность устаревших моделей самолетов.

