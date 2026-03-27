Соболенко второй год подряд вышла в финал и Индиан-Уэллс, и Майами 3 27.03.2026, 10:51

4,498

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Ранее это удавалось только Шараповой.

Белоруска Арина Соболенко второй год подряд вышла в финалы обоих турниров «Солнечного дубля» — Индиан-Уэллс и Майами. Ранее с 1989 года, когда оба турнира стали идти друг за другом, этого добивалась только Мария Шарапова (2012−2013), пишет sportmail.ru.

Кроме того, Соболенко стала третьей теннисисткой с 1989 года, выигравшей свои первые пять полуфиналов в Индиан-Уэллс и Майами. До нее это удавалось лишь Монике Селеш и Серене Уильямс.

Также Соболенко стала четвертой теннисисткой в XXI веке, дошедшей до финалов на своих первых четырех турнирах сезона. Ранее это сделали Мартина Хингис (2001), Серена (2003) и Виктория Азаренко (2012).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com