закрыть
31 марта 2026, вторник, 11:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко второй год подряд вышла в финал и Индиан-Уэллс, и Майами

3
  27.03.2026, 10:51
  • 4,498
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Ранее это удавалось только Шараповой.

Белоруска Арина Соболенко второй год подряд вышла в финалы обоих турниров «Солнечного дубля» — Индиан-Уэллс и Майами. Ранее с 1989 года, когда оба турнира стали идти друг за другом, этого добивалась только Мария Шарапова (2012−2013), пишет sportmail.ru.

Кроме того, Соболенко стала третьей теннисисткой с 1989 года, выигравшей свои первые пять полуфиналов в Индиан-Уэллс и Майами. До нее это удавалось лишь Монике Селеш и Серене Уильямс.

Также Соболенко стала четвертой теннисисткой в XXI веке, дошедшей до финалов на своих первых четырех турнирах сезона. Ранее это сделали Мартина Хингис (2001), Серена (2003) и Виктория Азаренко (2012).

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

