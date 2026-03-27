Соболенко второй год подряд вышла в финал и Индиан-Уэллс, и Майами

Соболенко второй год подряд вышла в финал и Индиан-Уэллс, и Майами3
- 27.03.2026, 10:51
Ранее это удавалось только Шараповой.
Белоруска Арина Соболенко второй год подряд вышла в финалы обоих турниров «Солнечного дубля» — Индиан-Уэллс и Майами. Ранее с 1989 года, когда оба турнира стали идти друг за другом, этого добивалась только Мария Шарапова (2012−2013), пишет sportmail.ru.
Кроме того, Соболенко стала третьей теннисисткой с 1989 года, выигравшей свои первые пять полуфиналов в Индиан-Уэллс и Майами. До нее это удавалось лишь Монике Селеш и Серене Уильямс.
Также Соболенко стала четвертой теннисисткой в XXI веке, дошедшей до финалов на своих первых четырех турнирах сезона. Ранее это сделали Мартина Хингис (2001), Серена (2003) и Виктория Азаренко (2012).