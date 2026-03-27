31 марта 2026, вторник, 16:54
Apple раскрыла главную загадку iPhone 18 Pro

  • 27.03.2026, 15:46
Apple раскрыла главную загадку iPhone 18 Pro

Она касается дизайна.

Компания Apple в ближайшие годы не сможет выпустить iPhone с полностью безрамочной передней панелью. Об этом сообщает AppleInsider со ссылкой на инсайдеров и данные цепочки поставок.

По информации источников, ключевая проблема – технологии скрытия фронтальных сенсоров под дисплеем. Речь идет прежде всего о системе Face ID (TrueDepth), которую пока не удается полноценно разместить под экраном без снижения скорости и точности распознавания.

Первоначальный план предполагал, что Apple избавится от Dynamic Island в iPhone 18 Pro и Pro Max, скрыв систему Face ID под экраном. Это позволило бы оставить лишь небольшой вырез для фронтальной камеры в верхнем левом углу.

Вместо этого Apple внедрит уменьшенный на 35% вариант Dynamic Island в следующих Pro-версиях. Вырез будет менее отвлекающим и более аккуратно вписанным в экран, но сохранит все привычные функции, включая Live Activities.

Тем не менее полностью «чистый» экран без вырезов и отверстий остается задачей на более отдаленную перспективу. По данным инсайдеров, Apple все еще сталкивается с серьезными техническими ограничениями и не готова вывести такую технологию на рынок в ближайшее время.

