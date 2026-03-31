закрыть
31 марта 2026, вторник, 17:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сенате США требуют ввести санкции против Венгрии за блокировку помощи Украине

Инициативу поддержали представители и республиканцев, и демократов.

Двухпартийная группа сенаторов готовится представить законопроект Block Putin Act, призывающий к введению санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к блокированию помощи Украине, пишет Financial Times.

В случае его принятия президента США Дональд Трамп будет обязан ввести финансовые санкции и визовые запреты для членов правительства Венгрии, участвующих в закупках нефти и газа у РФ, а также тех, кто пытался блокировать поддержку Украины.

Демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис представят законопроект на этой неделе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

