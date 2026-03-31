В Сенате США требуют ввести санкции против Венгрии за блокировку помощи Украине
Инициативу поддержали представители и республиканцев, и демократов.
Двухпартийная группа сенаторов готовится представить законопроект Block Putin Act, призывающий к введению санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к блокированию помощи Украине, пишет Financial Times.
В случае его принятия президента США Дональд Трамп будет обязан ввести финансовые санкции и визовые запреты для членов правительства Венгрии, участвующих в закупках нефти и газа у РФ, а также тех, кто пытался блокировать поддержку Украины.
Демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис представят законопроект на этой неделе.