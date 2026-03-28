Кондуктор из Могилева стала чемпионкой по тяжелой атлетике

Кондуктор из Могилева стала чемпионкой по тяжелой атлетике3
- 28.03.2026, 14:29
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Нестандартный подход к работе сделал из женщины знаменитость.
Кондуктор из Могилева Светлана Антоненко стала победительницей чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике среди мастеров спорта, сообщает «Зеркало».
Светлана — мастер спорта по тяжелой атлетике и призер чемпионата мира среди ветеранов, который проходил в Германии в 2016 году.
Она с детства занимается рукопашным боем, карате-до и боксом, а в свободное от тренировок время работает кондуктором в автобусном парке № 1.
Нестандартный подход к работе сделал из Светланы местную знаменитость. Она ведет свой канал в TikTok, куда выкладывает ролики о своей работе. В одном из них она играет с юными пассажирами в баскетбол на конечной остановке. Это видео собрало свыше 800 тысяч просмотров.
@antonenko_svetlana ♬ оригинальный звук - Светлана Антоненко
В другом видео Светлана устроила в салоне боксерскую тренировку.
@antonenko_svetlana ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat