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Кондуктор из Могилева стала чемпионкой по тяжелой атлетике

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  • 28.03.2026, 14:29
  • 4,178
Кондуктор из Могилева стала чемпионкой по тяжелой атлетике

Нестандартный подход к работе сделал из женщины знаменитость.

Кондуктор из Могилева Светлана Антоненко стала победительницей чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике среди мастеров спорта, сообщает «Зеркало».

Светлана — мастер спорта по тяжелой атлетике и призер чемпионата мира среди ветеранов, который проходил в Германии в 2016 году.

Она с детства занимается рукопашным боем, карате-до и боксом, а в свободное от тренировок время работает кондуктором в автобусном парке № 1.

Нестандартный подход к работе сделал из Светланы местную знаменитость. Она ведет свой канал в TikTok, куда выкладывает ролики о своей работе. В одном из них она играет с юными пассажирами в баскетбол на конечной остановке. Это видео собрало свыше 800 тысяч просмотров.

@antonenko_svetlana

♬ оригинальный звук - Светлана Антоненко

В другом видео Светлана устроила в салоне боксерскую тренировку.

@antonenko_svetlana

♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

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