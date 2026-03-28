Кондуктор из Могилева стала чемпионкой по тяжелой атлетике 3 28.03.2026, 14:29

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Нестандартный подход к работе сделал из женщины знаменитость.

Кондуктор из Могилева Светлана Антоненко стала победительницей чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике среди мастеров спорта, сообщает «Зеркало».

Светлана — мастер спорта по тяжелой атлетике и призер чемпионата мира среди ветеранов, который проходил в Германии в 2016 году.

Она с детства занимается рукопашным боем, карате-до и боксом, а в свободное от тренировок время работает кондуктором в автобусном парке № 1.

Нестандартный подход к работе сделал из Светланы местную знаменитость. Она ведет свой канал в TikTok, куда выкладывает ролики о своей работе. В одном из них она играет с юными пассажирами в баскетбол на конечной остановке. Это видео собрало свыше 800 тысяч просмотров.

В другом видео Светлана устроила в салоне боксерскую тренировку.

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