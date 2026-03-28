Топ-5 смартфонов с лучшей батареей в 2026-ом году

Топ-5 смартфонов с лучшей батареей в 2026-ом году6
- 28.03.2026, 19:05
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Многие модели легко выдерживают два дня и более без подзарядки.
Автономность остается одним из ключевых факторов при выборе смартфона. Но емкость батареи – далеко не единственный показатель: на время работы влияют размер дисплея, частота обновления, используемый процессор и оптимизация системы.
Издание BGR собрало список устройств, которые показывают лучшие результаты в реальных тестах. В подборку вошли как флагманы, так и доступные модели.
Realme P4 Power
Главная особенность телефона – огромный аккумулятор 10 001 мАч. Благодаря этому устройство способно работать более трех дней без подзарядки, а в режиме ожидания – до двух недель.
В смешанном использовании устройство демонстрирует порядка 25,5 часов автономности – один из лучших показателей на сегодня. Также есть быстрая зарядка 80 Вт и реверсивная зарядка.
OnePlus 15
Флагман оснащен кремниевой углеродным аккумулятором емкостью 7300 мАч и выдает более 23 часа работы в смешанном режиме.
В отдельных сценариях использования устройство стабильно удерживает заряд дольше конкурентов – например, при просмотре видео и серфинге в интернете. При этом смартфон остается производительным благодаря топовому чипу Snapdragon.
Oppo Find X9 Pro
Одной из особенностей флагмана является батарея емкостью 7 500 мАч, которая также использует кремний-углеродную (Si-Ca) технологию вместо традиционной литий-ионной. Эта емкость батареи на 50% больше, чем у iPhone 17 Pro Max (5088 мАч) и Galaxy S26 Ultra (5000 мАч).
Среднее время работы – 22 час и 57 минут, а при воспроизведении видео смартфон способен продержаться более 40 часов. Также поддерживаются быстрая проводная и беспроводная зарядка 80 Вт и 50 Вт соответственно.
Motorola Moto G Play (2026)
Несмотря на сравнительно небольшой аккумулятор на 5200 мАч, смартфон показывает отличные результаты благодаря оптимизации. В реальных тестах он выдерживает до 17 часов смешанного использования и почти целый день просмотра видео.
Это один из лучших вариантов в бюджетном сегменте, утверждают эксперты. Также это одним из немногих актуальных Android-смартфонов со слотом для microSD-карты.
Nubia Redmagic 11 Pro
Игровой смартфон с аккумулятором 7500 мАч демонстрирует около 20 часов работы в смешанном режиме. Как и большинство смартфонов в этом списке, эта модель использует технологию кремниевых углеродных аккумуляторов.
Он также выделяется уникальной системой охлаждения и высокой производительностью, что делает его отличным выбором для игр и мультимедиа.