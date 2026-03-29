В Энергодаре агент ГУР МО Украины «Света» три года наводила удары по оккупантам

В Энергодаре агент ГУР МО Украины «Света» три года наводила удары по оккупантам6
- 29.03.2026, 1:10
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Украинской разведке удалось заслать в Энергодар свою наводчицу.
28 марта стало известно, что спецподразделение ГУР МО Украины «Шаманбат» провело уникальную спецоперацию продолжительностью в три года в Энергодаре.
В город была направлена агент «Света», которая наблюдала за разными локациями: склады, базы, руководство армии РФ, и коллаборанты, сотрудничавшие с ними, становились целями. Информация передавалась ВСУ, которые наносили удары.
«Сообщала, где находится техника, скапливаются военные», – вспоминает бывшая агент в сюжете ГУР МО Украины.
«Своя среди чужих» имела российский паспорт, но это не спасло ее от задержания и отправки на допрос после очередного въезда в Энергодар. Героине удалось перенести давление врага и не быть разоблаченной.
Произошедшее заставило «Свету» запросить у связного эвакуацию.
Разведгруппа быстро спланировала операцию и провела ее за два дня, передвигаясь по суше и воде бойцы ГУР подошли к границе Энергодара и забрали девушку.
Уже на территории свободной от оккупантов «Света» встретилась с другими соратниками, а своего куратора, с которым держала связь, но не видела вживую, узнала по голосу.