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В Энергодаре агент ГУР МО Украины «Света» три года наводила удары по оккупантам

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  • 29.03.2026, 1:10
  • 10,636
В Энергодаре агент ГУР МО Украины «Света» три года наводила удары по оккупантам

Украинской разведке удалось заслать в Энергодар свою наводчицу.

28 марта стало известно, что спецподразделение ГУР МО Украины «Шаманбат» провело уникальную спецоперацию продолжительностью в три года в Энергодаре.

В город была направлена агент «Света», которая наблюдала за разными локациями: склады, базы, руководство армии РФ, и коллаборанты, сотрудничавшие с ними, становились целями. Информация передавалась ВСУ, которые наносили удары.

«Сообщала, где находится техника, скапливаются военные», – вспоминает бывшая агент в сюжете ГУР МО Украины.

«Своя среди чужих» имела российский паспорт, но это не спасло ее от задержания и отправки на допрос после очередного въезда в Энергодар. Героине удалось перенести давление врага и не быть разоблаченной.

Произошедшее заставило «Свету» запросить у связного эвакуацию.

Разведгруппа быстро спланировала операцию и провела ее за два дня, передвигаясь по суше и воде бойцы ГУР подошли к границе Энергодара и забрали девушку.

Уже на территории свободной от оккупантов «Света» встретилась с другими соратниками, а своего куратора, с которым держала связь, но не видела вживую, узнала по голосу.

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