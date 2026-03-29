Z-пропагандист: Россия на пороге нового февраля 1917 года 8 29.03.2026, 16:22

11,046

РФ ждет череда массовых забастовок и бунтов.

Экономический кризис, неудачи на фронте и геополитические провалы складываются для РФ в «идеальный шторм». РФ оказалась на пороге событий, повторяющих февраль 1917 года, когда прекратила свое существование Российская империя.

Об этом в своем блоге 29 марта написал популярный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, заметил «Диалог».

Он констатировал, что в России «назревает нечто недоброе».

«Акулы сырьевого бизнеса в ужасе от того, что власть призвала их делать добровольные взносы на СВО в то время, как их отрасли падают… Средства пожирает война… То есть высшая социальная база власти исчезает. Низовая устала от войны и взбешена ограничениями ТГ (мессенджера Telegram — ред.) и интернета», — написал Калашников.

Отметил он также геополитический провал Кремля — вероятный проигрыш в Венгрии союзника Виктора Орбана. Его предвыборные рейтинги сыпятся.

На фронте, отметил Калашников, также все плохо у России. Мирные переговоры при посредничестве США буксуют, никаких перспектив переломить ситуацию на поле боя не просматривается. Новая волна мобилизации уже не поможет, уверен Z-патриот.

«Мы на пороге драматических событий», — написал Калашников.

Ожидает он массовых забастовок на предприятиях металлургии и угледобычи, которые из-за кризиса в плачевном положении. Протесты могут быстро перерасти в смуту, по итогу которых РФ прекратит свое существование в ее нынешнем виде, как в 1917-м рухнула Российская империя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com