закрыть
10 июля 2026, пятница, 2:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ИИ готов вытеснить ученых после «последнего экзамена»

13
  • 30.03.2026, 10:35
  • 5,024
ИИ готов вытеснить ученых после «последнего экзамена»

Эксперты говорят о прорыве уже в ближайшие месяцы.

ИИ уже до конца года может пройти самый сложный научный тест в мире. Таким образом искусственной интеллект может стать умнее большинства ученых.

Эксперты считают, что ИИ сможет пройти на 100% самый сложный научный тест в мире под названием «Последний экзамен человечества». Это может произойти уже через несколько месяцев или через год, пишет «Фокус».

В 2024 году исследователи из компании Scale AI (занимается маркировкой данных, необходимых для обучения ИИ) и некоммерческой организации Center for AI Safety собрали 70 00 вопросов от учены из 50 стран мира, чтобы составить самый сложный научный тест в мире.

В итоге был создан тест под названием «Последний экзамен человечества», который состоит из 2500 вопросов по математике, гуманитарным и естественным наукам. Этот тест используется для проверки уровня знаний ИИ.

Каждый вопрос теста требует наличия как минимум докторской степени в той или иной области науки. Если ответить на все вопросы, то можно получить звание «универсального эксперта».

Тест был создан для изучения как широты знаний ИИ, так и глубины его рассуждений. Вопросы требуют короткого и однозначного ответа, а ответы на них сложно найти в интернете. Таким образом ИИ должен обладать очень широким спектром знаний, чтобы пройти этот тест.

В 2024 году ChatGPT от OpenAI набрал всего 3% при прохождении теста, а Gemini от Google и Claude от Anthropic показали не намного лучшие результаты.

Тогда этот тест помог развеять опасения по поводу того, что ИИ может стать слишком умным и показал значительный разрыв в знаниях между большими языковыми моделями и лучшими учеными мира.

Но недавно большая языковая модель Gemini показала результат в 45,9% при прохождении «Последнего экзамена человечества», а Claude, достигла результата в 34,2%. ChatGPT не намного отстает от конкурентов.

Кэлвин Чжан из Scale AI заявил, что ИИ очень быстро учится и сможет получить максимальный балл при прохождении «Последнего экзамена человечества» уже через несколько месяцев или через год. Это означает, что если ИИ пройдет самый сложный научный тест в мире, то в будущем искусственный интеллект придется проверять на вопросах, на которые ни один человек не знает ответа.

И все же Чжан считает, что ИИ не сможет в полной мере освоить некоторые узкие области науки, а также ему будет очень сложно соревноваться с человеком в принятиях решений, включая рассудительность и креативность.

Как уже писал Фокус, впервые компьютерный язык, разработанный для проверки математических теорем и выявления ошибок, обнаружил ошибку в исследовании по физике.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый