В России «лег» госмессенджер Max 6 30.03.2026, 11:27

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Приложение не открывается в ряде регионов РФ.

Утром 30 марта в России перестал работать государственный мессенджер Max, следует из данных Downdetector. После 9:00 пользователи оставили более 2700 жалоб на проблемы с доступом к сервису, пишет The Moscow Times.

В комментариях говорится, что мессенджер не открывается, не позволяет отправлять и получать сообщения, а также загружать медиафайлы. Больше всего жалоб пришло из Московского региона, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Самарской области. Администрация Max подтвердила сбой, отметив, что специалисты работают над решением проблемы.

Власти активно навязывают госмессенджер россиянам, ссылаясь на его «безопасность» и «надежность», одновременно блокируя популярные зарубежные сервисы — Telegram и WhatsApp. С 1 сентября Max обязателен для предустановки на все устройства, продаваемые в стране. Также мессенджер входит в «белый список» разрешенных правительством ресурсов, которые должны работать при отключениях интернета.

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