Генеральный директор Duolingo использует секретный тест для оценки кандидатов 2 30.03.2026, 13:32

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Собеседование начинается прямо в такси.

Генеральный директор Duolingo Луис Фон Ан рассказал, что компания оценивает кандидатов на работу с самого момента, как они садятся в такси. Водители получают оплату за наблюдение за поведением пассажиров, а их отчет может повлиять на результаты отбора, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Есть минимум один интересный случай. После годового поиска финансового директора один кандидат с впечатляющим резюме был отклонен из-за грубого поведения по отношению к таксисту. «Если они плохо относятся к водителю, вероятно, будут плохо относиться и к другим людям, особенно к тем, кто ниже их по должности», — объяснил фон Ан.

Компания, стоимостью 4,6 миллиарда долларов, делает особый акцент на подборе сотрудников, особенно с учетом внедрения искусственного интеллекта. Генеральный директор заявил, что ИИ не заменит рабочие места, но потребует от сотрудников менять подход к работе. Duolingo уже использует ИИ для создания курсов: за один год компания запустила 148 новых курсов, тогда как первые 100 создавались 12 лет.

Фон Ан не единственный руководитель, уделяющий внимание личным качествам кандидатов. Трент Иннес из платформы SiteMinder, например, оценивает отношение претендентов через маленькие бытовые тесты: кандидат должен забрать пустую чашку обратно на кухню после собеседования. Если этого не происходит, шанс на попасть на работу минимален.

Такие методы показывают, что крупные компании все чаще ищут сотрудников не только по опыту и навыкам, но и по этическим и социальным качествам. В условиях высокой конкуренции и быстрых изменений, связанных с ИИ, личные качества кандидатов становятся ключевым фактором успеха.

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