Meta профинансирует семь газовых электростанций для крупнейшего дата-центра 1 30.03.2026, 19:47

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Стоимостью $27 миллиардов.

Компания Meta профинансирует строительство семи газовых электростанций и энергосетей для своего крупнейшего дата-центра в Луизиане стоимостью $27 млрд, чтобы обеспечить его электроэнергией и частично компенсировать рост расходов для местных жителей.

Об этом пишет издание Engadget.

Meta заключила соглашение с Entergy Louisiana о финансировании энергетической инфраструктуры для проекта. Речь идет о семи новых газовых электростанций, 240 миль линий электропередач и системы накопления энергии на трех объектах.

Общая мощность электростанций составит 5200 мегаватт, а линии будут работать с напряжением 500 киловольт. Также компания поможет профинансировать до 2500 мегаватт возобновляемой энергии и договорилась о сотрудничестве по развитию ядерной энергетики в будущем.

Дата-центр в Ричленд-Периш станет крупнейшим в Meta. Его уже строят.

Это соглашение появилось после заявления технологических компаний, в частности Meta, о намерении компенсировать рост тарифов на электроэнергию для местных жителей из-за развития дата-центров для искусственного интеллекта. Компании планируют самостоятельно обеспечивать новые мощности и покрывать их полную стоимость, но эта договоренность не является обязательной и не имеет механизмов контроля.

Усиление внимания к этому вопросу связано с ростом недовольства общин из-за энергопотребления и влияния дата-центров на окружающую среду. По опросу в декабре, 60% американцев поддерживают усиление регулирования искусственного интеллекта.

На этой неделе сенатор Берни Сандерс и конгрессвумен Александриа Оказио-Кортес подали законопроект о временном запрете строительства новых дата-центров, пока не появятся четкие правила их работы.

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