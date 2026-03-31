Эксперт раскрыл секретный способ ВСУ, остановивший наступление РФ 31.03.2026, 9:53

Наступательный потенциал россиян очень сильно исчерпан.

Отсутствие электричества усложняет ведение боевых действий, поэтому Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы погружать оккупированные территории во тьму, сообщил Петр Андрющенко. Если удастся оставить противника без света вдоль линии фронта, то это лишит его возможности воевать.

О том как влияют перебои со светом у россиян на ход войны, украинский политик рассказал в интервью «Третьей мировой» на YouTube.

«Мы сейчас разговариваем, а в это время проблемы с электроснабжением у россиян в Запорожской области, потому что не так давно там была поражена подстанция недалеко от Бердянска. Бердянск до сих пор не может от этого оправиться: там то воды нет, то электричества. Это произошло где-то в четверг. Мелитополь точно так же отключается и отключается стабильно. Теперь к отключению электроэнергии добавилось отключение воды, потому что система не справляется. Недавно они там установили подстанцию, и если туда еще не прилетало, то в ближайшие дни прилетят наши дроны, как это было в Алчевске, и опять в Мелитополе будет «очень грустно» с электричеством», - обрадовал хорошими новостями украинцев руководитель Центра изучения оккупации.

Кроме того, Андрющенко добавил: «Плюс-минус такая же история в Мариупольском и Волновахском районах Приазовской части Донецкой области. Там тоже начинается такая работа. Теперь дошла очередь и до части Луганской области. Если не будет электроснабжения вдоль линии фронта, то наступательный потенциал россиян будет очень сильно исчерпан, потому что это не вопрос какого-то комфорта и не только работы РЭБ - это вопрос работы в первую очередь ремонтных баз, потому что мотор ты на лебедке вручную далеко не продвинешь. Для этого нужно электроснабжение, и не только для этого».

