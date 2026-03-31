закрыть
31 марта 2026, вторник, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

  • 31.03.2026, 12:22
«Артемида II»: начался обратный отсчет до полета НАСА вокруг Луны

Это первый полета астронавтов к Луне за более чем 50 лет.

NASA начало обратный отсчет до запуска пилотируемой миссии «Артемида II» — первого полета астронавтов к Луне за более чем 50 лет. Старт запланирован на среду с космодрома имени Кеннеди во Флориде, пишет Sky News (перевод — сайт Charter97.org).

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) высотой около 98 метров доставит четырех астронавтов в 10-дневную миссию с облетом Луны. Завершится полет приводнением капсулы в Тихом океане.

Главный директор по полетам NASA Эмили Нельсон заявила, что команды центра управления и экипаж «полностью готовы к запуску». В состав экипажа входят астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадец Джереми Хансен.

Миссия станет следующим этапом программы «Артемида». В 2022 году «Артемида I» успешно облетела Луну без экипажа, а «Артемида III» должна завершиться высадкой астронавтов на поверхность спутника.Изначально запуск планировался раньше, однако его перенесли из-за утечки жидкого водорода во время тестов в феврале.

Программа «Артемида» рассматривается как ключевой шаг к более амбициозным целям — созданию постоянного присутствия на Луне и подготовке пилотируемой миссии на Марс.

Европа также участвует в проекте: европейский служебный модуль обеспечивает корабль «Орион» энергией, топливом и системами жизнеобеспечения. Окно для запуска миссии открыто в первые шесть дней апреля, после чего старт отложат до конца месяца.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

