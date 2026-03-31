Один из крупнейших металлургических заводов России остановил часть производства 1 31.03.2026, 13:27

Названа причина.

Руководство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), крупнейшего в России производителя ферросплавов, решило на три месяца остановить работу одного из цехов, сообщает 74.RU со ссылкой на сотрудников предприятия. «Закрывают пятый цех — плавильный [с 1 апреля]. Последний месяц ходили разговоры, сейчас уже точно [известно]», — рассказали работники. По их словам, официального документа об этом пока нет, однако устная информация «передается от руководства как решенный вопрос», при этом рабочим предложили «взять дни без содержания или перейти в другой цех».

В самом ЧЭМК подтвердили данные о «снижении объема производства на участке по выплавке и переработке ферросплавов» на три месяца. Причина — «существенное снижение спроса на ферросплавы и, как следствие, отсутствие возможности сбывать всю производимую в настоящий момент продукцию». В компании заверили, что 170 работников подразделения на время переведут в другие цеха и им будет предоставлен оплачиваемый отпуск. ЧЭМК, который был национализирован по иску Генпрокуратуры в феврале 2024 года, уже в сентябре 2025-го был переведен на четырехдневную рабочую неделю из-за резкого падения спроса.

Находящийся под управлением Росимущества завод в 2024 году получил чистый убыток в 7,12 млрд рублей (против 4,18 млрд рублей чистой прибыли в 2023-м). По данным системы СПАРК, в прошлом году к предприятию подали порядка 250 исков с требованиями на сумму более 1,3 млрд рублей, а с начала 2026-го — еще более 30 заявлений на 72 миллиона, писал в феврале «Коммерсант». В основном претензии связаны с долгами перед контрагентами из разных регионов.

ЧЭМК стал вторым крупным металлургическим комбинатом, сократившим производство в этом году из-за замедления экономики, высоких процентных ставок по кредитам и проблем с продажами на экспорт. Ранее о снижении загрузки до 60% объявил Магнитогорский металлургический комбинат, входящий в топ-3 в стране по объемам выпуска и обеспечивающий 20% стальной продукции на российском рынке. Чтобы сократить расходы, ММК также планирует уволить 10% управленческого персонала, сообщал гендиректор компании Павел Шиляев.

Другой металлургический гигант, «Северсталь», на прошлой неделе объявил о сокращении инвестиций 2026 года: капзатраты, предполагавшиеся на уровне 147 млрд рублей, будут урезаны на 24%, а ремонтный фонд — на 5%. Также снижаются расходы на оплату труда. «Ситуация в отрасли становится все сложнее. Спрос на сталь в России упал на 31% с начала 2024 года, что привело к резкому снижению загрузки у наших ключевых ‌клиентов и падению цен… Реальность такова, что полностью избежать ‌мер оптимизации невозможно», — заявлял глава компании Александр Шевелев.

Металлурги режут мощности по мере того, как кризис в отрасли нарастает. В январе–феврале 2026 года металлургическое производство в стране сократилось в годовом выражении на 11%, констатировали аналитики близкого к Кремлю ЦМАКПа.

«Металлургия открыто уходит в режим выживания, — отмечает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. — Сокращение инвестпрограмм на четверть — как в случае «Северстали» — это уже не оптимизация, а сигнал, что отрасль не видит точек роста. Падение промышленного производства и слабый внутренний спрос добивают сектор, а экспорт ограничен логистикой и ценовой волатильностью».

