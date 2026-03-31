Медведь-гигант из-под Крупок взорвал соцсети
- 31.03.2026, 16:22
Его сняла камера лесхоза.
В Telegram-канале Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) опубликовали видео с медведем-гигантом. Его заметили в лесу Крупского района на Минщине. Видео попало в TikTok и вызвало небывалый интерес у белорусов, пишет smartpress.by.
«Настоящий косолапый гигант», – заявили в БООР. Медведь попал на запись камеры Крупского охотничьего хозяйства.
«Хозяин свои владения осматривает», – написал комментатор под видео в TikTok. Кстати, оно уже собрало больше 20 тысяч просмотров.
Другой пользователь назвал это «хоррором», третий заявил: «Жуть... Это снято на камеру лесхоза?»