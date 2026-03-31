Угнанный в Европе грузовик с тысячами батончиков KitKat удалось вернуть 31.03.2026, 18:05

Сладости были украдены во время перевозки из Италии в Польшу.

Компания Nestlé вернула 12 тонн шоколадных батончиков KitKat, украденных во время перевозки из Италии в Польшу. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на соцсети бренда.

Грузовик, перевозивший более 410 тыс. батончиков KitKat общим весом 12 тонн, был угнан в неустановленном месте на прошлой неделе. Спустя несколько дней компании-производителю удалось вернуть груз, который ждали в Польше.

«Мы сотрудничаем с местными властями в расследовании, включая анализ цепочек поставок наших партнеров. Хорошая новость в том, что нет никаких опасений за безопасность потребителей, и поставки не прерываются», — говорится в официальном заявлении.

Однако подробности о месте кражи не разглашаются. Также неясно, где и как были возвращены похищенные товары.

