iPhone 20 получит радикально новый дизайн 31.03.2026, 18:27

С плавными формами.

Apple готовит радикально новый дизайн для юбилейного смартфона, приуроченного к 20-летию iPhone. По сообщению издания MacRumors, устройство, которое в утечках фигурирует под названиями iPhone 20 или iPhone XX, получит экран с плавными изгибами и ультратонкие рамки.

Информацией о будущей новинке поделился пользователь социальной сети X под ником @phonefuturist. Согласно его данным, смартфон будет оснащен выпуклым дисплейным стеклом, плавно переходящим по краям в тонкую полированную рамку, визуально напоминающую дизайн iPhone X. Ожидается, что толщина рамок вокруг экрана составит всего 1,1 мм. Для сравнения, у модели iPhone 17 Pro этот показатель равен примерно 1,44 мм.

Источник также утверждает, что Apple по-прежнему нацелена на создание смартфона, лицевая панель которого будет полностью состоять из экрана без видимых элементов. Для достижения этой цели компания тестировала технологию подпанельной камеры (UPC) от Samsung как альтернативу более привычному подходу с подэкранной камерой (UDC).

Журналисты подчеркивают, что к заявлениям данного инсайдера стоит относиться с долей скептицизма из-за его неизвестной репутации.

