ChatGPT впервые помог доказать неразрешимую геометрическую гипотезу 1 31.03.2026, 22:17

С минимальным участием людей.

Исследователи из Свободного университета Брюсселя сообщили, что модель ChatGPT-5.2 смогла помочь доказать математическую гипотезу по геометрии, которая ранее не имела формального доказательства. ИИ создал структуру доказательства, а люди проверили правильность рассуждений.

Об этом пишет издание SciTechDaily.

Новое исследование показало, что коммерческие языковые модели способны генерировать оригинальные математические доказательства. Команда лаборатории Data Analytics Lab отмечает, что ChatGPT-5.2 (Thinking) смог самостоятельно работать над доказательством задачи, предложенной математиками Раном и Тенгом в 2024 году. Гипотеза — это утверждение, которое считают правильным на основе наблюдений, но которое еще не доказано. После доказательства она становится теоремой.

По данным исследования, окончательное доказательство сформировалось после семи чат-сессий с ChatGPT и четырех версий аргументации. Модель помогала находить подходы к решению, в то время как исследователи проверяли логику и полноту доказательства.

Авторы отмечают, что ChatGPT-5.2 создал значительную часть структуры доказательства с минимальной помощью людей. В лаборатории считают, что это один из первых примеров, когда доступная широкой общественности языковая модель смогла самостоятельно разработать оригинальное математическое доказательство. Постдокторант Брехт Вербекен сказал, что давно предполагал возможность использования ChatGPT для нерешенных задач, но был удивлен тем, насколько эффективно это оказалось.

Команда описывает подход как «vibe-proving» — метод, в котором языковые модели помогают структурировать сложные теоретические идеи. Исследователи также сравнивают его с «vibe-coding», где ИИ помогает создавать код. Профессор Винсент Гинис отметил, что существует мнение, будто творчество таких систем ограничено переформулировкой учебных данных, но результаты работы это опровергают.

В то же время исследователи подчеркивают, что участие человека остается необходимым для финальной проверки и устранения пробелов в доказательстве. Языковые модели помогают быстрее формулировать возможные доказательства, но проверка все еще требует времени. Профессор Андрес Алгаба подытожил, что этот процесс может ускориться, и языковые модели, вероятно, помогут и на этапе проверки.

