Новым верховным лидером Ирана стал сын ликвидированного Али Хаменеи 4.03.2026, 8:19

Моджтаба Хаменеи

Его назначил совет аятолл.

Совет аятолл 3 марта избрал нового верховного лидера Ирана. Им стал Моджтаба Хаменеи, сын ликвидированного Али Хаменеи.

Об этом сообщает Iran International. Избрание нового лидера произошло под давлением Корпуса стражей исламской революции.

Решение было принято после того, как стало известно, что члены Ассамблеи экспертов (совет аятолл), состоящей из 88 человек, не находились в здании в Куме, которое Израиль атаковал ранее во вторник. Иранские медиа писали, что вскоре они объявят имя нового верховного лидера.

Моджтаба – второй по старшинству ребенок Али Хаменеи, сейчас ему 56 лет. Он считался самым влиятельным сыном экс-лидера Ирана и его потенциальным преемником.

«Моджтаба Хаменеи, влиятельный сын верховного лидера Али Хаменеи, – сдержанный, но влиятельный священнослужитель, которого часто считают теневой силой Исламской Республики. Его считают потенциальным преемником, он имеет значительное влияние на аппарат безопасности и политический аппарат Ирана, подкрепленный его тесными связями с Корпусом стражей исламской революции», – писали о нем медиа.

Что известно о Моджтабе Хаменеи

Моджтаба родился в Мешхеде в 1969 году и является вторым сыном Али Хаменеи. Получал образование в школе «Алави» в Тегеране – учебном заведении, где традиционно учатся дети высокопоставленных чиновников Исламской Республики. В 1999 году он продолжил обучение в Куме, чтобы стать священнослужителем.

Моджтаба Хаменеи женат на Захре Хаддад-Адель, дочери Голам-Али Хаддад-Аделя, влиятельного консервативного деятеля. Сын Али Хаменеи воевал на передовой во время Ирано-иракской войны в 1980-х годах, что обеспечило ему необходимый авторитет среди ветеранов КСИР.

В середине 2000-х годов влияние Моджтабы на политическую сферу стало более заметным, хотя это редко признается в медиа. Он оказался в центре внимания после противоречивых президентских выборов 2004 года, когда один из ведущих кандидатов, Мехди Карруби, в открытом письме к аятолле Хаменеи публично обвинил Моджтабу во вмешательстве за кулисами в пользу Махмуда Ахмадинежада.

С 2010-х годов Моджтаба Хаменеи считается одной из самых влиятельных фигур в Исламской Республике. Хотя он не занимал официальных государственных должностей, аналитики неоднократно называли его потенциальным преемником отца.

Моджтаба является сторонником жесткого консервативного лагеря Ирана, как и его отец, и публично поддерживал жесткую политику в отношении противников режима и внешних врагов, писало агентство Reuters. В 2019 году США ввели против него санкции.

