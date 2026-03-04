США и Израиль наносят удары по Ирану: пятый день операции 15 4.03.2026, 8:31

42,184

(Обновляется) Иранский флот фактически разгромлен.

По состоянию на 4 марта на Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана. Буквально в первые часы конфликта была ликвидирована правящая военно-политическая верхушка Ирана. Американские и израильские силы наносят точечные удары по военным целям Ирана.

Charter97.org следит онлайн за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

23:48 Советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хамидреза Могаддамфар заявил, что Иран якобы нанес три удара по зданию Генштаба вооруженных сил Израиля. По его словам, еще один удар нанесен по зданию офиса премьер-министра страны.

«Погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии»,— заявил Хамидреза Могаддамфар (цитата по Al Jazeera). Власти Израиля об ударах по зданиям Генштаба и офиса премьера не сообщали.

23:38 Столица Ирана Тегеран подверглась бомбардировке поздним вечером 4 марта. ЦАХАЛ вечером сообщила, что наносит удары «по военной инфраструктуре иранского режима в Тегеране».

23:09 Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не наносили ударов по начальной школе для девочек в Иране. Иранские власти оценивают число жертв атаки в 171 человек.

«Насколько нам известно, нет, — ответила госпожа Левитт на вопрос о том, наносил ли Вашингтон удары по иранской школе (цитата по Seattle Times). — Соединенные Штаты не нападают на гражданское население, в отличие от иранского режима-изгоя».

Пресс-секретарь также предостерегла журналистов от обвинения США в нанесении прицельных ударов по гражданскому населению, потому что «американские военные таким не занимаются».

22:46 Великобритания не исключает участия в дальнейших ударах по складам и локациям запуска баллистических ракет в Иране. Об этом сообщает The Guardian в среду, 4 марта, со ссылкой на собственные источники.

«Я бы вообще ничего не исключал, потому что мы просто не знаем, что будет происходить в ближайшие дни и недели, как будут развиваться события», — сказал один из собеседников издания.

22:06 Украина поможет странам Ближнего Востока защищаться от дроновых атак Ирана. Президент Украины рассказал, что он провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Участники обсудили вызовы для Украины, для украинских партнеров, а также возможности, чтобы помочь защитить жизни. Зеленский напомнил, что уже говорил с лидерами ОАЭ, Катара, Иордании и Байхрена. Также будут разговоры с лидером Кувейта и других государств региона. У всех этих стран общий вызов - иранские «Шахеды». Тегеран уже применил более 1400 ударных беспилотников.

21:44 США ликвидировали лидера иранского подразделения, которое готовило покушение на президента Дональда Трампа. Операция состоялась во вторник, 3 марта. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

21:13 Датская транспортно-логистическая группа Maersk, которая занимается морскими грузовыми перевозками, поставила на паузу прием заказов для стран Персидского залива на фоне войны в Иране. В компании заявили, что решение было принято 2 марта по итогам оценки рисков. «Приостанавливается прием рефрижераторных, опасных и специальных грузов в ОАЭ, Оман, Ирак, Кувейт, Катар, Иорданию, Бахрейн, Саудовскую Аравию и из них — до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

20:59 В Иране назвали ложью публикацию NYT о готовности к переговорам с США.

19:48 В сети обнародовали кадры, на которых зафиксирована ракетная атака на Тегеран. На видео видны взрывы от ракет, горящие дома и густой дым, поднимающийся над городскими зданиями.

19:18 Катар полностью останавливает производство СПГ после ударов Ирана.

18:45 Иранский военно-морской корвет Shahid Sayyad Shirazi охвачен пламенем вблизи порта Бандар-Аббас после удара США.

Iranian Navy Shahid Soleimani-class corvette, Shahid Sayyad Shirazi, was seen on fire near the port of Bandar Abbas after U.S. strikes. pic.twitter.com/XBTaTnFI70 — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

18:42 Подлодка США уничтожила иранский фрегат IRIS Dena в Индийском океане: 80 погибших.

Пентагон опубликовал кадры торпедной атаки американской субмарины по иранскому военному кораблю, который возвращался в Иран из индийского порта после учений. По данным МИД Шри-Ланки, в результате удара в международных водах не менее 80 моряков погибли, еще 101 человек числится пропавшим без вести.

16.25 Израиль нанес удары по командным центрам Ирана, которые отвечали за подавление протестов. Поражены командные центры внутренней безопасности страны и милиции Басидж.

Обе структуры сыграли важную роль в жестоком подавлении массовых антиправительственных протестов, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

16.05 Коммерческое судно было поражено двумя иранскими снарядами, когда оно выходило из Ормузского пролива, пытаясь войти в Оманский залив.

Инцидент произошел в пределах водных территорий Омана.

16.00 Два иранских беспилотника «Шахед», направлявшихся сегодня утром на Кипр, были перехвачены двумя греческими истребителями F-16, сообщает Cyprus Mail.

15.08 Баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была нейтрализована в воздушном пространстве Турции. Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Обломок ракеты-перехватчика упал на открытой местности в районе Дёртйол (Хатай). Погибших и пострадавших нет.

13:40 Подлодка атаковала иранский корабль у берегов Шри-Ланки.

Не менее 101 человека считаются пропавшими без вести, еще 78 получили ранения после удара подводной лодки по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки. Чья именно подлодка нанесла удар, не уточняется.

По информации СМИ, утром 4 марта иранский фрегат «Дена» (IRIS Dena) подал сигнал бедствия в территориальных водах Шри-Ланки в районе города Галле.

13:19 Иран запустил по отдыхавшим в ОАЭ россиянам российские дроны. В Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировали падение фрагментов беспилотников с российской маркировкой. Во время отражения масштабной иранской атаки на Дубай местные системы ПВО сбили аппараты типа «Герань-2».

Ситуация с дроном «Герань-2» приобрела особый резонанс из-за значительного количества граждан РФ, которые выбрали Дубай как «тихую гавань» после начала полномасштабного вторжения в Украину.

12:30 Армия обороны Израиля сообщила утром в среду, что истребитель F-35I «Адир» ВВС Израиля сбил иранский самолет YAK-130 над Тегераном. Военные подчеркнули, что это первый в мире случай, когда F-35 уничтожил пилотируемый боевой самолет.

В последний раз ВВС Израиля сбивали вражеский самолет 24 ноября 1985 года. Тогда в воздушном бою над Ливаном истребитель F-15 «Баз» уничтожил два сирийских МиГ-23. С тех пор подобных эпизодов не происходило.

12:15 Израиль будет считать любого нового лидера Ирана, продолжающего курс своих предшественников, законной целью для нанесения удара, заявил министр обороны страны Исраэль Кац. «Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать реализовывать план по уничтожению Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам региона, а также угнетать иранский народ, станет безоговорочной мишенью для ликвидации. Неважно, как его зовут и где он прячется», — написал Кац в соцсети Х.

9:30 Армия обороны Израиля с момента начала военной операции против Ирана уничтожила около 300 иранских пусковых установок баллистических ракет.

При помощи этих ракетных установок иранская армия наносила удары по Израилю и по военным базам США на Ближнем Востоке и их союзникам.

Под удар израильской авиации также попал секретный ядерный комплекс, в котором иранские ученые пытались создать главные компоненты для ядерного оружия. Называется этот секретный стратегический подземный объект «Минзадехей», он располагался недалеко от Тегерана.

8:54 В ночные часы 4 марта иранский режим осуществил очередную серию пусков баллистических ракет по территории Израиля. Сирены прозвучали в Иерусалиме, Беэр-Шеве и десятках других населенных пунктов. Пострадавших в ходе ночной атаки не зафиксировано. О серьезных разрушениях инфраструктуры также не сообщается.

Аналитики фиксируют любопытную динамику: с каждым днем войны количество воздушных целей со стороны Тегерана неуклонно снижается. За последние сутки было зафиксировано не менее 20 ракетных пусков, что является минимальным показателем с начала конфликта.

8:34 Совет аятолл избрал нового верховного лидера Ирана. Им стал Моджтаба Хаменеи, сын ликвидированного Али Хаменеи.

8:32 Возле консульства США в Дубае в ОАЭ произошел пожар из-за удара беспилотника Ирана. Об этом массово рассказывают очевидцы инцидента, и делятся соответствующими видео в сети. Местные власти отметили, что в результате случившегося никто не пострадал. В агентстве Reuters уточнили, что по американскому дипучреждению попал именно иранский беспилотник.

8:20 Разгром флота Ирана: американские военные заявили о значительных потерях иранского флота во время продолжающейся операции Operation Epic Fury («Эпическая ярость»). Силы США уже уничтожили 17 иранских кораблей. Среди 17 уничтоженных единиц - гордость иранского флота, самая современная подводная лодка страны, которая получила роковой удар и больше не способна к выполнению задач.

