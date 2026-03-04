Израильский F-35I впервые в истории сбил иранский самолет над Тегераном 4.03.2026, 12:26

12,938

Случай стал прецедентом для этой модели.

Израильский F-35I впервые в мире сбил пилотируемый истребитель. Инцидент произошел в небе над Тегераном и стал прецедентом для этой модели.

Армия обороны Израиля сообщила утром в среду, что истребитель F-35I «Адир» ВВС Израиля сбил иранский самолет YAK-130 над Тегераном. Военные подчеркнули, что это первый в мире случай, когда F-35 уничтожил пилотируемый боевой самолет, пишет cursorinfo.co.il.

В последний раз ВВС Израиля сбивали вражеский самолет 24 ноября 1985 года. Тогда в воздушном бою над Ливаном истребитель F-15 «Баз» уничтожил два сирийских МиГ-23. С тех пор подобных эпизодов не происходило.

Ожидается, что официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин прокомментирует развитие событий на разных направлениях. Он, вероятно, затронет и факт уничтожения самолета. Его заявление для прессы должно начаться в 11:00.

Ночью министрам разослали информационный документ с итогами работы ВВС с начала операции «Рык льва». В нем указали, что авиация наносит удары по инфраструктуре в Иране, включая объекты в центре Тегерана. Интенсивность атак растет.

С начала операции ВВС выполнили около 1 600 боевых вылетов по территории Ирана. Самолеты сбросили примерно 4 000 единиц вооружения. В четвертый день кампании число примененных боеприпасов превысило показатель за всю предыдущую операцию «Народ как лев».

Позднее армия объявила о начале десятой волны ударов по Ирану. Это произошло на пятый день операции «Рык льва». Боевые действия продолжаются.

Компания Lockheed Martin сообщила, что в 2025 году поставила рекордное число самолетов F-35. За год заказчикам передали 191 машину. Этот показатель стал самым высоким за все время и превзошел прежний рекорд в 142 самолета в год. В числе стран, которые увеличили заказы, оказались Дания и Италия.

В компании заявили месяц назад, что самолет подтвердил свои возможности в разных зонах конфликтов. Они упомянули Ближний Восток, Восточную Европу и Иран. Сейчас 12 стран эксплуатируют этот малозаметный истребитель. Всего в мире поставили более 1 300 самолетов F-35.

