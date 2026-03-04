Андрей Санников: Лукашенко ждет только один конец 11 4.03.2026, 17:15

14,596

Андрей Санников

Диктатор давно перешел красную линию.

Как удары США и Израиля по режиму аятолл повлияют на Лукашенко? Может ли вспыхнуть большая война на Ближнем Востоке? Что говорят иранские оппозиционеры об операции против властей в Тегеране?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым.

— Как вы в целом оцениваете операцию США и Израиля и реакцию на нее в мире?

— Видимо, стоит вспомнить, что было причиной применения силы.

Приход к власти в Иране режима аятолл произошел в самый канун больших мировых потрясений, развала Советского Союза и освобождения стран Восточной Европы от своих оккупационных режимов. После этого Запад поверил в «конец истории» и сделал своим приоритетом бизнес-отношения с новыми независимыми государствами. Эти отношение далеко не всегда развивались в рамках закона. Коррупция – штука соблазнительная, вот многие и предпочитали закрывать глаза на нарушения прав человека в нашем регионе, да и в целом в мире. Ценности демократического мира активно размывались с помощью самого демократического мира.

«Клуб диктаторов» расширялся, нарушение международного права стало обычным делом. Диктаторы активно занялись изготовлением оружия массового уничтожения, а попутно убийствами политических оппонентов и расстрелами мирных демонстраций протеста.

Запад упустил возможность помогать мирному переходу диктаторских стран к демократическим формам правления и сегодня сталкивается с необходимостью применять силу, чтобы устранить реальную угрозу применения ядерного, химического, биологического оружия.

Это и является целью операции США и Израиля против аятолл. Эта операция даже запоздала, она могла бы начаться, как только стало известно о массовых убийствах протестующих в Иране против аятолл. Реакция в мире на нее была довольно предсказуемой: сдержанная поддержка западных стран и испуганное шипение диктатур.

— Насколько велика вероятность того, что конфликт перерастет в большую войну?

— Вероятность немалая, это Ближний Восток. Там и без военных действий переплетено огромное количество открытых и скрытых конфликтов. Там присутствуют интересы не только США и Израиля, но и России, и Китая. Так что ситуация остается весьма взрывоопасной в глобальном масштабе.

Однако уже сегодня можно сказать, что Россия даже здесь получила ощутимый удар по своему эго, поскольку ее системы ПВО не сработали, а Путин в очередной раз «празднует труса» после гибели своих близких друзей в Иране. Так что вряд ли они полезут в этот конфликт.

Лучшим вариантом была бы, конечно, помощь иранцам в свержении диктатуры и осуществлении демократических преобразований, что позволило бы установить стабильность в регионе, но пока об этом говорить рано.

— Вы являетесь омбудсменом Всемирного Конгресса Свободы, куда входят иранские диссиденты. Что они говорят о ситуации в Иране после ликвидации Хаменеи?

— Иранцы, безусловно, не просто рады, а счастливы. Одна из видных иранских оппозиционных активисток, Масих Алинежад, не смогла сдержать эмоций и выбежала на улицы Нью-Йорка, где она живет, с криками «Хаменеи мертв!». Случайные прохожие бросались к ней обниматься. Ее можно понять, аятоллы три раза подсылали к ней наемных убийц.

Наши иранские коллеги по Конгрессу разделяют ее чувства. Мы на связи каждый день, следим за ситуацией, делаем заявления и обращаемся к политическим и общественным лидерам в мире, привлекая их внимание к необходимости солидарности с народом Ирана. Кстати, иранцы были очень впечатлены совместными акциями протеста, которые «Европейская Беларусь» провела в Вильнюсе.

— Что ликвидация Хаменеи означает для Лукашенко и других диктаторов?

— Хаменеи, а до этого Мадуро — это сигналы всем узурпаторам, сильное предупреждение о том, что за преступлениями неминуемо следует наказание, и что технически США сегодня способны отслеживать диктаторов где угодно, как бы глубоко в землю они ни зарывались.

Лукашенко, как и Мадуро, как и аятоллы, уже давно перешел красную линию, совершив политические убийства, а с 2020 года его режим стал серийным убийцей и организатором чудовищных лагерей пыток для политических противников. Так что он сам пишет свою судьбу и пока в этих писаниях его ждет только один конец.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com