Борислав Береза: Такая вот убогая судьба у Лукашенко

Диктатор превратился в исполнителя чужой воли.

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Операция США и Израиля идет всего несколько дней, поэтому единственное, что можно четко выделить, — это уничтожение всей военно-политической верхушки, полное уничтожение системы ПВО, поскольку израильские и американские самолеты летают над Тегераном, уничтожение флота, а также выбивание всех систем, с помощью которых Иран обстреливает страны вокруг себя.

Самое интересное — посмотреть на динамику того, как меняются обстрелы по количеству используемых ракет. Вот смотрите: в первый день, 28 февраля, Иран использовал 350 баллистических ракет, во второй — 175, в третий — 120, а сегодня — только 50. Это говорит о том, что не только количество ракет уменьшается — это говорит о том, что уничтожаются пусковые установки, и потенциал Ирана просто обнуляется.

— Лукашенко почти три дня молчал о ликвидации Хаменеи, а затем все-таки выразил поддержку режиму аятолл. Может ли такая позиция ударить по его отношениям с арабскими странами, которые сегодня находятся под иранскими атаками — например, с ОАЭ, где могут размещаться активы белорусского диктатора?

— Здесь все гораздо проще: клуб диктаторов — это близкие друг другу люди, которых объединяют общая форма правления и взаимодействие. Лукашенко высказал соболезнования своему другу, хотя лучше, конечно, чтобы он высказал их лично. Надеемся, что в ближайшее время это произойдет.

К сожалению, арабский мир достаточно циничный, как и весь мир, и если там лежат деньги, то они будут работать. Другое дело, что если станет известно об этих деньгах, вот это создаст ему проблемы. Поэтому никто не знает, что будет дальше.

Но также надо четко понимать, что Лукашенко молчал до того момента, пока не получил вводные от России или от Китая, о которых я говорил. Лукашенко давно уже не самостоятельный игрок, он — исполнитель чужой воли. Такая вот убогая судьба: когда на старости лет ты становишься марионеткой на службе у других и под чужую дудку танцуешь тот танец, который тебе заказывают.

— Как ликвидация Али Хаменеи может повлиять на положение Путина и его союзников? Можно ли говорить, что «ось зла» теряет одного из ключевых участников?

— Когда мы говорим о том, что ось зла теряет одного из ключевых участников, нужно четко понимать точки взаимодействия между Ираном и Россией. Если мы говорим про материальное обеспечение, Иран поставлял «Шахеды», Иран поставляет запчасти, Иран поставлял снаряды, ракеты, а кроме того, на начальном этапе Иран поставлял специалистов, которые помогали запускать производство «Шахедов» в России.

Когда мы говорим обо всем остальном, Иран является не просто партнером или союзником России: Иран — это государство, которое достаточно долгое время, создавая напряженность в регионе, держало цены на нефть на высоком уровне. Постоянная работа через прокси — «Хезболла», ХАМАС, йеменские хуситы и так далее, использование террористических практик — все это помогало достигать нестабильности в регионе, которой на глобальном уровне пользовались и Россия, и Иран.

Кроме того, есть и другие истории сотрудничества: это не только ядерное сотрудничество (ядерное — имеется в виду строительство ядерных реакторов или атомных станций). Поэтому для России здесь одновременно потеря и стратегического партнера, и инструмента влияния на геополитику.

Но есть еще один момент: сегодня партнеры России смотрят на то, что Россия ничем не может помочь своим союзникам, и понимают, за кем стоит сила, — а это для стран третьего мира очень важно. Потому что сначала была Венесуэла, которой никто не помог, теперь — Иран. Кто следующий будет — Куба? И Россия опять не будет вмешиваться. Страны третьего мира, так называемого глобального юга, всегда смотрят на силу. И в этом случае они будут стараться быть сторонниками и партнерами Соединенных Штатов, которые эту силу демонстрируют.

А Россия теряет не только геополитическое влияние — она давно уже потеряла геополитическое влияние и стала региональным игроком, — но теперь еще и теряет поддержку. Что для Путина крайне опасно.

Ну и самое главное: заявление о том, что член БРИКС не может рассчитывать на партнерство, подставляет еще и сам БРИКС, потому что Иран рассчитывал, что хоть как-то помогут — никак не помогли. Россия всегда кинет своих партнеров при первой возможности.

