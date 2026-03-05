Шестой день операции против Ирана: в бой вступают новые силы 34 5.03.2026, 8:56

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(Обновляется) На территории Ирана идут наземные бои.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана. 5 марта, на шестой день военной операции против иранского режима, стало известно о вступлении новых сил в конфликт.

Charter97.org следит онлайн за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

22:26 С начала военной операции против Ирана удалось уничтожить примерно 80% систем ПВО Ирана и более 60% его пусковых установок баллистических ракет, заявил начальник Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Эйаль Замир.

21:33 Президент США Дональд Трамп поддерживает наступление курдских сил на Иран. Об этом он заявил агентству Reuters.

«Я считаю замечательным, что они хотят это сделать, я только за», — сказал Трамп.

На вопрос журналистов о том, предоставят ли США воздушную поддержку курдскому наступлению или уже сделали это, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать».

21:26 Власти США направили просьбу Украине обеспечить помочь странам Ближнего Востока в отражении атак иранских беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Получили запрос от США на конкретную поддержку в защите от Shahed в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность», – написал глава государства в Telegram.

20:44 Франция отправила в ОАЭ шесть дополнительных истребителей Rafale.

20:00 ВВС Израиля во второй раз за день начали наносить удары по правительственным объектам в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

19:51 Президент США Дональд Трамп выразил желание лично участвовать в выборе следующего Верховного лидера Ирана.

Трамп пояснил, что не хочет назначения такого лидера, который продолжит политику предшественника, из-за чего США снова вступят в войну «через пять лет». Республиканец добавил, что желает того, кто «принесет гармонию и мир в Иран», а сын Хаменеи неприемлем.

19:17 В Абу-Даби неподалеку от аэропорта раздались взрывы, в Дубае включены сирены, сообщает Reuters. По сведениям агентства, взрывы были слышны и в других городах, в том числе в Рас-эль-Хайме.

Системы ПВО отражают ракетную и беспилотную атаку Ирана, сообщило эмиратское правительство.

18.25 Военно-морские силы Израиля нанесли удар и ликвидировали в районе Триполи в Ливане командира ХАМАСа террориста Васима Атталлу Али.

Он отвечал за подготовку и учения в военном крыле ХАМАСа в Ливане.

17.20 Спецназ США провел вертолетные десанты в нескольких пустынных районах Ирака (провинции Анбар, Кербела и Наджаф). Американские войска высадились в районе Рутба, включая район Шанана возле Нухайба и район Чалабат, используя 5–7 вертолетов.

16.40 Франция разрешила США использовать все свои базы на Ближнем Востоке для атак по Ирану.

16.35 Минобороны Испании отправит фрегат на Кипр для защиты от иранских угроз. Он присоединится к французскому авианосцу «Шарль де Голль» и греческим фрегатам.

16.15 Азербайджан расценивает удар иранских дронов как теракт против государства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Террористический акт был совершен против азербайджанского государства Ираном. Пусть не испытывают нашу силу», - сказал Алиев.

16.00 Президент Ливана распорядился пресечь любую военную деятельность КСИР на территории страны и вновь ввести визовый режим для граждан Ирана.

Министр информации Ливана сообщил, что президент распорядился задерживать представителей КСИР в стране с последующей депортацией.

14:41 США ударили по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране, в результате чего затонула подлодка «Варшавянка», произведенная Россией. Это была самая современная подлодка Ирана.

12:59 Армия обороны Израиля показало на видео, как израильский истребитель F-35I Adir во время военной операции против Ирана сбил в небе над Тегераном военный самолет «Як-130», который выпускает Россия. По данным ЦАХАЛа, этот воздушный бой произошел несколько дней назад в небе над Тегераном. Это первый случай, когда израильский истребитель Adir сбил пилотируемый самолет (иранские БпЛа и ракеты раньше израильские пилоты на этих самолетах уже сбивали).

12:40 МИД Азербайджана сообщил, что еще один иранский дрон упал возле школьного здания в селе Шекарабад. В ведомстве уточнили, что во время иранской атаки на аэропорт в Нахичевани было повреждено здание аэропорта и ранены два мирных жителя.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ. Посла Ирана в Азербайджане уже вызвали в МИД. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста.

14:59 Иран впервые атаковал Азербайджан. Ракеты и беспилотники, летевшие со стороны Ирана, упали на территорию аэропорта в азербайджанском городе Нахичевань.

10:32 Сенат США не поддержал инициативу, которая должны быть запретить президенту Дональду Трампу вести военную операцию против Ирана без прямого согласия Конгресса. По итогам голосования 53 сенатора высказались против, 47 — за. Авторами инициативы выступили сенатор-демократ Тим Кейн и республиканец Рэнд Пол.

08:31 Соединенные Штаты потопили иранский дрононосец Shahid Bahman Bagheri — самый крупный военный корабль, уничтоженный со времен Второй мировой войны. Это судно водоизмещением около 42 тысяч тонн являлось первым в мире кораблем, предназначенным исключительно для перевозки ударных беспилотников, а также могло нести ракеты, вертолеты и даже небольшие корабли.

08:18 Азербайджан развернул ПВО и привел свои войска на границе с Ираном в боевую готовность. Кроме того, к иранской границе стягиваются дополнительные силы.

08:09 Курдские вооруженные формирования, которые базируются на территории Ирака, объявили о начале военной операции против Ирана. Об этом заявил представитель Коалиции политических сил иранского Курдистана (CPFIK). Бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали выдвижение и размещение на боевых позициях на территории Ирана. Активная фаза наземных боевых действий стартовала около полуночи.

08:18 Азербайджан развернул ПВО и привел свои войска на границе с Ираном в боевую готовность . Кроме того, к иранской границе стягиваются дополнительные силы.

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