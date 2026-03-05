В Березинском заповеднике проснулась медведица Умка

В Березинском заповеднике проснулась медведица Умка3
- 5.03.2026, 13:07
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Случилось это в самом начале марта.
В Березинском биосферном заповеднике, почуяв первые капели, проснулась медведица Умка, рассказал госСМИ специалист по туризму учреждения Александр Волчек.
Случилось это в самом начале марта.
Хищнику уже 15 лет. Медведица уникальна тем, что за все это время впервые решила впасть в спячку только зимой-2025/26.
Умка попала в зоопарк Березинского заповедника четырехмесячным медвежонком. Она очень полюбилась посетителям учреждения.
Только с декабря 2025-го увидеть животное было практически невозможно. Хищная дама спала в деревянном домике на территории своего вольера.
«В начале марта Умка решила: пора вставать – словно почуяв, что весна с её солнцем и капелями подоспела», – рассказал сотрудник заповедника. А вот другая постоялица местного зоопарка, медведица Василиса, в спячку не впадала, несмотря на эталонную зиму.