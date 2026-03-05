Правительство Финляндии одобрило отмену запрета на транзит ядерного оружия
- 5.03.2026, 20:32
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Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в парламент.
Правительство Финляндии одобрило поправки в закон о ядерной энергетике, предполагающие отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в парламент.
«Законодательство не отвечает потребностям Финляндии как члена НАТО. Цель этих изменений — обеспечить полную защиту Финляндии при любых ситуациях»,— сказал Хяккянен на пресс-конференции (цитата по Yle).
Антти Хяккянен подчеркнул, что транзит ядерного оружия через территорию страны будет разрешен только в ситуациях, связанных с обороной Финляндии. В остальных случаях запрет продолжит действовать.
Закон Финляндии о ядерной энергетике был принят в 1987 году. Он запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.