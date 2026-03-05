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Правительство Финляндии одобрило отмену запрета на транзит ядерного оружия

  • 5.03.2026, 20:32
  • 1,408
Правительство Финляндии одобрило отмену запрета на транзит ядерного оружия

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в парламент.

Правительство Финляндии одобрило поправки в закон о ядерной энергетике, предполагающие отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в парламент.

«Законодательство не отвечает потребностям Финляндии как члена НАТО. Цель этих изменений — обеспечить полную защиту Финляндии при любых ситуациях»,— сказал Хяккянен на пресс-конференции (цитата по Yle).

Антти Хяккянен подчеркнул, что транзит ядерного оружия через территорию страны будет разрешен только в ситуациях, связанных с обороной Финляндии. В остальных случаях запрет продолжит действовать.

Закон Финляндии о ядерной энергетике был принят в 1987 году. Он запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.

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