В Венгрии похитили сотрудников украинского «Ощадбанка» вместе с инкассаторскими машинами и ценностями

В Венгрии похитили сотрудников украинского «Ощадбанка» вместе с инкассаторскими машинами и ценностями11
- 6.03.2026, 9:31
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Их местонахождение остается неизвестным.
Украинский «Ощадбанк» заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей. Об этом говорится в официальном заявлении банка.
«Сегодня, 5 марта 2026 года, два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка», которые сопровождались 7 сотрудниками инкассаторской бригады, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен банком Австрия и «Ощадбанком Украина», – говорится в сообщении.
Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили «Ощадбанка» находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерством иностранных дел Украины.
В то же время местонахождение сотрудников «Ощадбанка» остается неизвестным.
«Перевозка средств и ценностей осуществлялась «Ощадбанком» в рамках и во исполнение международного соглашения с Райффайзен Банк, Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составляет 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота», – добавили в банке.
Ранее премьер-министр Венгрии выступил с новым заявлением по поводу трубопровода «Дружба», поврежденного российскими обстрелами. Политик, известный пророссийскими высказываниями, пригрозил применить силу для восстановления транзита российской нефти.
По его словам, Венгрия имеет «политические и финансовые инструменты», чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти.